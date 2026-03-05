12:39  05 березня
На Хмельниччині під час пожежі загинула жінка та троє її дітей
10:57  05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
05 березня 2026, 17:13

Зеленський заявив, що в України є власна далекобійна зброя із дальністю до 1000 кілометрів

05 березня 2026, 17:13
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Україна отримує ракети Storm Shadow, SCALP та ATACMS. Але має і власні розробки, які успішно використовуються у війні проти РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента України Володимир Зеленського.

"Ми отримуємо Storm Shadow від Великої Британії, і це допомагає. Це дуже хороша зброя. Ми також отримуємо SCALP від Франції, а в минулому отримали обмежену кількість ATACMS від Сполучених Штатів. Але це все", – зазначив він.

При цьому Зеленський повідомив, що партнери не передавали Україні озброєння дальністю понад 200 чи 250 кілометрів.

"Усі ці далекобійні спроможності – 500–1000 кілометрів і більше – були створені в Україні", – підсумував президент України.

Як повідомлялось, Зеленський заявив про готовність отримати ядерну зброю. При цьому він не уточнив, навіщо вона Україні, і хто буде її обслуговувати.

03 березня 2026
07 серпня 2025
