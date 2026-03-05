Зеленський заявив, що в України є власна далекобійна зброя із дальністю до 1000 кілометрів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Україна отримує ракети Storm Shadow, SCALP та ATACMS. Але має і власні розробки, які успішно використовуються у війні проти РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву президента України Володимир Зеленського.

"Ми отримуємо Storm Shadow від Великої Британії, і це допомагає. Це дуже хороша зброя. Ми також отримуємо SCALP від Франції, а в минулому отримали обмежену кількість ATACMS від Сполучених Штатів. Але це все", – зазначив він.

При цьому Зеленський повідомив, що партнери не передавали Україні озброєння дальністю понад 200 чи 250 кілометрів.

"Усі ці далекобійні спроможності – 500–1000 кілометрів і більше – були створені в Україні", – підсумував президент України.

