Штурмовики РФ намагались прорвати позиції українських військових на Південно-Слобожанському напрямку

фото: ДПСУ

На Південно-Слобожанському напрямку ворог не полишає намірів прорватися через державний кордон України та інфільтруватися вглиб нашої території

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Днями штурмові групи РФ намагалися прорвати нашу оборону, використовуючи квадроцикли.

Розвідувально-ударні групи БпЛА прикордонної бригади "Гарт" вчасно помітили рух ворожої техніки і розпочали полювання. FPV-дронами було знищено всю техніку, а потім, за участі також бомберів, вистежено і ліквідовано всіх окупантів, які встигли зіскочити з квадроциклів і сховатися у лісосмугах. Штурм противника захлинувся ще на підході до позицій прикордонників.

Раніше українські прикордонники показали, як високоточно нищать ворога на Північно-Слобожанському напрямку. Зокрема були показані результати бойової роботи підрозділу "DESTRUCTION TEAM".