12:39  05 березня
На Хмельниччині під час пожежі загинула жінка та троє її дітей
10:57  05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
05 березня 2026, 17:39

Штурмовики РФ намагались прорвати позиції українських військових на Південно-Слобожанському напрямку

05 березня 2026, 17:39
фото: ДПСУ
На Південно-Слобожанському напрямку ворог не полишає намірів прорватися через державний кордон України та інфільтруватися вглиб нашої території

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Днями штурмові групи РФ намагалися прорвати нашу оборону, використовуючи квадроцикли.

Розвідувально-ударні групи БпЛА прикордонної бригади "Гарт" вчасно помітили рух ворожої техніки і розпочали полювання. FPV-дронами було знищено всю техніку, а потім, за участі також бомберів, вистежено і ліквідовано всіх окупантів, які встигли зіскочити з квадроциклів і сховатися у лісосмугах. Штурм противника захлинувся ще на підході до позицій прикордонників.

Раніше українські прикордонники показали, як високоточно нищать ворога на Північно-Слобожанському напрямку. Зокрема були показані результати бойової роботи підрозділу "DESTRUCTION TEAM".

Військово-морські сили України збили над Чорним морем російський вертоліт вартістю $1,5 млн
05 березня 2026, 14:44
ППО знешкодила 136 зі 155 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
05 березня 2026, 08:46
Сили оборони за добу ліквідували 900 російських окупантів – Генштаб
05 березня 2026, 07:45
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Пальне на заправках може подорожчати до 150 грн за літр
05 березня 2026, 18:14
З російського полону повернулись 17 воїнів-прикордонників
05 березня 2026, 17:57
У Дніпрі позашляховик збив жінку з дитиною та зажбурнув людей через скло в магазин
05 березня 2026, 17:35
На Рівненщині пограбували та вбили чоловіка: серед зловмисників підліток
05 березня 2026, 17:20
Зеленський заявив, що в України є власна далекобійна зброя із дальністю до 1000 кілометрів
05 березня 2026, 17:13
Один із найбільших торгово-розважальних центрів Києва виставили на продаж
05 березня 2026, 16:54
На Полтавщині водій обленерго "зливав" локації ТЦК
05 березня 2026, 16:45
В Києві посеред дня викрали людину
05 березня 2026, 16:31
Українські F-16 зіткнулись із гострою нестачею американських ракет
05 березня 2026, 16:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Віктор Шлінчак
