В Україні понад 90 тисяч зниклих безвісти – більшість військові

Ілюстративне фото: "Українська правда"

За даними реєстру зниклих безвісти за особливих обставин, станом на сьогодні в Україні понад 90 тисяч осіб мають відповідний статус

Про це пише "Українська правда" із посиланням на уповноваженого із питань зниклих безвісти Артура Добросердова, передає RegioNews.

За його словами, це як військові, так і цивільні, у тому числі діти.

Більшість із них – військовослужбовці Сил оборони України, уточнив Добросердов.

Раніше президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що орієнтовно 7 тисяч військових перебувають у російському полоні.

Нагадаємо, 5 лютого в Україну повернулись 157 військовополонених. За словами глави держави, цей обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати.