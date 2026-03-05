Відбувся великий обмін полоненими між Україною та РФ

фото: Володимир Зеленський

У четвер, 5 березня, відбувся великий обмін військовополоненими між Україною та Росією у форматі 200 на 200

Як передає RegioNews, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні 200 українських родин отримали найочікуваніше повідомлення: їхні рідні повертаються додому. І це завжди хороші новини для всіх нас, для всієї країни – повернення наших людей на рідну землю", – йдеться у повідомленні.

Серед тих, хто повернувся, – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.

За даними реєстру зниклих безвісти за особливих обставин, станом на початок березня в Україні понад 90 тисяч осіб мають відповідний статус. Серед них – як військові, так і цивільні, у тому числі діти.