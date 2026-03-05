12:39  05 березня
На Хмельниччині під час пожежі загинула жінка та троє її дітей
10:57  05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
05 березня 2026, 14:54

Відбувся великий обмін полоненими між Україною та РФ

05 березня 2026, 14:54
Читайте также на русском языке
фото: Володимир Зеленський
Читайте также
на русском языке

У четвер, 5 березня, відбувся великий обмін військовополоненими між Україною та Росією у форматі 200 на 200

Як передає RegioNews, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні 200 українських родин отримали найочікуваніше повідомлення: їхні рідні повертаються додому. І це завжди хороші новини для всіх нас, для всієї країни – повернення наших людей на рідну землю", – йдеться у повідомленні.

Серед тих, хто повернувся, – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.

За даними реєстру зниклих безвісти за особливих обставин, станом на початок березня в Україні понад 90 тисяч осіб мають відповідний статус. Серед них – як військові, так і цивільні, у тому числі діти.

03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
