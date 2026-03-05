З російського полону повернулись 17 воїнів-прикордонників

фото: ДПСУ

Наші захисники, які тривалий час були в російському полоні, повернулися з полону. Серед звільнених –17 прикордонників різних підрозділів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Йдеться про військовослужбовців із 23 загону Морської охорони Держприкордонслужби та ще восьми різних прикордонних загонів.

Нагадаємо, 5 березня відбувся великий обмін військовополоненими між Україною та Росією у форматі 200 на 200. Про це повідомив Володимир Зеленський.