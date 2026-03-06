Второй день обмена: из российского плена освобождены 300 военных и 2 гражданских

Фото: КШППВ

В пятницу, 6 марта, состоялся второй и заключительный этап обмена пленными между Украиной и Россией, согласованный в рамках договоренностей в Женеве

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает RegioNews.

Отмечатся, что из российской неволи вернулись 300 украинских военнослужащих и два гражданских граждан.

Среди освобожденных представители Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Военно-Морских Сил, Сил территориальной обороны, Воздушных Сил, Сил Беспилотных Систем, а также бойцы Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Кроме солдат и сержантов, среди уволенных есть офицеры. Самому младшему пленнику – 26 лет, самому старшему – 60.

Освобожденные военные воевали на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском и Херсонском направлениях, а также участвовали в обороне Мариуполя.

После возвращения пленников доставят в медицинские центры для обследований, лечения и реабилитации. Они получат необходимую помощь, документы и предусмотренные государством выплаты.

Координационный штаб поблагодарил Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты за посредничество и содействие в освобождении, а также всем привлеченным организациям и структурам.

"Работаем над тем, чтобы вернуть всех наших граждан из плена", – отмечают в штабе.

Напомним, 5 марта произошел большой обмен военнопленными между Украиной и Россией в формате 200 на 200. В частности, среди уволенных – 17 пограничников разных подразделений.

Впоследствии в СБУ показали эксклюзивное видео обмена пленными.

Как известно, по данным реестра пропавших без вести при особых обстоятельствах, на начало марта в Украине более 90 тысяч человек имеют соответствующий статус. Среди них – как военные, так и гражданские, в том числе дети.