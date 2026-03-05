Трамп знову звинуватив Зеленського у небажанні завершувати війну
Президент США Дональд Трамп вважає, що російський лідер Володимир Путін готовий припинити війну, а от Володимир Зеленський проти завершення бойових дій
Як передає RegioNews, про це він сказав в інтерв’ю Politico.
Трамп заявив, що переговори для завершення російсько-української війни тривають, але перешкодою для досягнення миру є Зеленський.
"Зеленський повинен взятися за справу й укласти угоду. Я думаю, що Путін готовий укласти угоду", – заявив американський президент.
На думку Трампа, президент України не виявляє достатньої готовності до переговорів.
Раніше повідомлялось, що Зеленський готується до зустрічі з Путіним в одній із країн Європи. Про це повідомило видання Axios.
