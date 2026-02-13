07:40  13 лютого
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
06:46  13 лютого
Український скелетоніст Гераскевич оскаржує дискваліфікацію: суд відбудеться 13 лютого
00:55  13 лютого
Співачка Аліна Грозу розсекретила стать первістка: хто народиться в артистки
13 лютого 2026, 06:46

Український скелетоніст Гераскевич оскаржує дискваліфікацію: суд відбудеться 13 лютого

13 лютого 2026, 06:46
Фото: Facebook/НОК
Читайте также
Сьогодні, 13 лютого, о 10:00 за місцевим часом у Мілані відбудеться слухання справи українського скелетоніста Владислава Гераскевича у Спортивному арбітражному суді (CAS) щодо його дискваліфікації з Олімпіади-2026

Про це інформує RegioNews.

Як повідомив адвокат Євген Пронін, апеляція подана за спеціальною процедурою швидкого оскарження рішень під час Олімпійських ігор. За словами юриста, суд може розглянути справу протягом наступних 24 годин.

"Відчуваючи суцільну правову, спортивну та історичну несправедливість, за узгодженням із Владиславом я подав апеляцію за спеціальною процедурою CAS, яка дозволяє оперативний розгляд справ під час Олімпіади", – зазначив Пронін.

Задля участі в слуханні Гераскевич залишив Олімпійське селище та прибув до Мілана, де представить свою справу в офлайн-режимі.

На пресконференції перед судом спортсмен наголосив на своєму прагненні отримати можливість змагатися на Олімпіаді та очікує на законне й обґрунтоване рішення CAS.

Як відомо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича перед самим початком змагань на XXV зимових Олімпійських іграх-2026. Причиною такого радикального рішення став "шолом пам’яті", на якому зображені фото загиблих внаслідок війни з РФ українських спортсменів.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав таке рішення "моментом ганьби МОК".

Президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи.

Конфлікт Гераскевича з МОК через шолом пам’яті: що відомо

9 лютого 27-річний український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив, МОК заборонив йому виступати у спеціальному шоломі під час Олімпійських ігор 2026.

Позицію спортсмена підтримав міністр спорту Матвій Бідний та президент Володимир Зеленський. А українські військові запустили флешмоб на підтримку скелетоніста.

Попри заборону від МОК, Гераскевич вийшов у "шоломі пам’яті" на тренування на олімпійській трасі.

11 лютого у Кортіні-д'Ампеццо представники Міжнародного олімпійського комітету провели зустріч із представниками НОК та українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем. МОК запропонував носити чорну стрічку під час змагань та демонструвати шолом перед початком і після завершення заїзду, а також у міксзоні під час спілкування з медіа.

Владислав Гераскевич не погодився з пропозиціями МОК і наголосив, що готовий виступати на змаганнях тільки у "шоломі пам’яті".

12 лютого спортсмен звернувся до Міжнародного олімпійського комітету із закликом завершити скандал навколо його "шолома пам'яті". Він додав, що хоча дії МОК дозволили привернути увагу до українських спортсменів, які загинули, сам факт суперечки відволікає увагу від змагань та спортсменів, які беруть у них участь.

Зазначимо, що на "шоломі пам'яті" українського скелетоніста Владислава Гераскевича зображено понад 20 атлетів, вбитих Росією.

суд Україна Італія Мілан пам'яті загиблих дискваліфікація Зимові олімпійські ігри Владислав Гераскевич МОК шолом пам'яті
