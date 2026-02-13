10:58  13 лютого
13 лютого 2026, 12:05

Шурму та його брата оголосили в розшук через підозру у корупційній схемі – МВС

13 лютого 2026, 12:05
Фото: Офіс Президента
Колишнього заступника Офісу Президента Ростислава Шурму та його брата Олега оголосили у розшук

Про це передає RegioNews із посиланням на сайт МВС.

Зазначається, що їх обох звинувачують за статтями:

  • 191 частина 5 (привласнення, розтрата або заволодіння майном через зловживання службовим становищем);
  • 209 частина 3 (легалізація або відмивання майна, отриманого злочинним шляхом).

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили схему заволодіння коштами за "зеленим" тарифом, яка діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області.

За даними слідства, повідомлено про підозру 9 особам, серед яких – колишній заступник Керівника Офісу Президента та ексчлен наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Імені антикорупційні органи не назвали, але за даними народного депутата Ярослава Железняка, йдеться про Ростислава Шурму.

За даними ЗМІ, сам Шурма відкидає звинувачення та заявляв про готовність співпрацювати зі слідством.

У липні 2025 року детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з німецькими правоохоронцями провели обшук колишнього заступника голови Офісу Президента.

За даними "Української правди" після обшуків Шурма переїхав в Австрію. Як зазначають журналісти, у Німеччині вже були прецеденти екстрадиції за запитом України, тоді як Австрія "міцно тримає в своїх кордонах добрих два десятки українських фігурантів різних кримінальних справ".

