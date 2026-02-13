07:40  13 лютого
13 лютого 2026, 07:40

На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки

Фото: Національна поліція
Правоохоронці Буковини затримали 37-річного жителя Чернівців, якого підозрюють у викраденні 13-річної дівчини

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує, протиправних дій сексуального характеру щодо неї вчинено не було.

Як відомо, 10 лютого на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що 13-річна жителька обласного центру не повернулася додому з навчального закладу.

Одразу після звернення було розгорнуто масштабну безперервну пошукову операцію. Поліцейські перевіряли можливі місця перебування дитини, аналізували записи з камер відеоспостереження, встановлювали коло її спілкування.

До пошуків також долучилися військовослужбовці Національна гвардія України, волонтери та небайдужі громадяни.

У результаті комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили місцезнаходження дівчини та затримали чоловіка у процесуальному порядку.

За попередніми даними слідства, зловмисник заманив дитину до автомобіля під приводом підвезти, після чого вивіз її до осель своїх родичів у Чернівецькому районі, де тимчасово ніхто не проживає, та утримував проти її волі.

Під час затримання чоловік, ймовірно, перебував у стані наркотичного сп’яніння. Також встановлено, що раніше він неодноразово притягувався до відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп'яніння.

Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

З дівчиною працюють фахівці, які надають їй необхідну психологічну допомогу.

Поліція Буковини закликає батьків уважно ставитися до безпеки дітей, контролювати їхнє місцеперебування та нагадувати про правила безпечної поведінки.

Нагадаємо, 5 лютого у селі Львівського району на кризі річки виявили тіло 13-річної дівчинки із селища Журавно. Пошуки дитини тривали майже добу.

Чернівці поліція розшук дитина чоловік підозрюваний школярка
