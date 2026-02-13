Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Чернівцях відкрили кримінальну справу через неналежне утримання вулиць під час негоди

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Приводом стали численні звернення містян до лікарень із травмами, а також загибель чоловіка на одній із вулиць міста.

Повідомляється, що чоловік помер від варикозної кровотечі. Слідство перевіряє, чи було це наслідком падіння на слизькій дорозі та чи пов’язана смерть із поганим розчищенням території.

Наразі правоохоронці встановлюють відповідальних за утримання відповідних ділянок незалежно від форми власності чи підпорядкування. Прокурори нададуть правову оцінку діям або бездіяльності посадовців після проведення всіх слідчих дій.

Справу розслідують за статтею про службову недбалість (ч. 3 ст. 367 ККУ).

