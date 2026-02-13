10:58  13 лютого
У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
09:14  13 лютого
8 років тюрми за смерть немовляти: у Львові винесли вирок 21-річній дівчині
07:40  13 лютого
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2026, 11:12

Смерть під час ожеледиці у Чернівцях: прокуратура розслідує службову недбалість

13 лютого 2026, 11:12
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Чернівцях відкрили кримінальну справу через неналежне утримання вулиць під час негоди

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Приводом стали численні звернення містян до лікарень із травмами, а також загибель чоловіка на одній із вулиць міста.

Повідомляється, що чоловік помер від варикозної кровотечі. Слідство перевіряє, чи було це наслідком падіння на слизькій дорозі та чи пов’язана смерть із поганим розчищенням території.

Наразі правоохоронці встановлюють відповідальних за утримання відповідних ділянок незалежно від форми власності чи підпорядкування. Прокурори нададуть правову оцінку діям або бездіяльності посадовців після проведення всіх слідчих дій.

Справу розслідують за статтею про службову недбалість (ч. 3 ст. 367 ККУ).

Нагадаємо, на Київщині рятувальники вже тиждень шукають тіло водія, водія, автомобіль якого провалився під кригу на Київському водосховищі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
смерть розслідування Чернівці ожеледь загиблий
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Готували нові теракти у Києві та Житомирі: затримані агенки ФСБ, зокрема контрактниця ЗСУ
13 лютого 2026, 12:39
Били, принижували та морили 11 дітей голодом: на Дніпропетровщині судитимуть батьків-вихователів
13 лютого 2026, 12:24
Шурму та його брата оголосили в розшук через підозру у корупційній схемі – МВС
13 лютого 2026, 12:05
Зіткнення авто у Львові: постраждали двоє водіїв та 10-річна дитина
13 лютого 2026, 11:47
На Прикарпатті під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини
13 лютого 2026, 11:28
У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
13 лютого 2026, 10:58
Росіяни вдарили дроном по автівці на Запоріжжі: загинула жінка, є поранений
13 лютого 2026, 10:54
Єрмак долучився до оскарження дискваліфікації Гераскевича – Найєм
13 лютого 2026, 10:39
Атака дронів на Миколаївщину: пошкоджена енергетична інфраструктура
13 лютого 2026, 10:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »