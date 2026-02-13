Зіткнення авто у Львові: постраждали двоє водіїв та 10-річна дитина
ДТП сталася 12 лютого близько 23:00 на перехресті вулиць Стрийської та Сахарова у Львові
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Відбулося зіткнення автомобілів Toyota, яким керував 18-річний львів’янин, та BMW 320 під керуванням 32-річного жителя міста.
Внаслідок ДТП обидва водії та 10-річна пасажирка BMW отримали травми. Їх доставили до лікарні.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вдень 4 лютого на Київщині автомобіль зіткнувся з тягачем DAF. Пасажирка загинула, водія госпіталізували.
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Готували нові теракти у Києві та Житомирі: затримані агенки ФСБ, зокрема контрактниця ЗСУ
13 лютого 2026, 12:39Били, принижували та морили 11 дітей голодом: на Дніпропетровщині судитимуть батьків-вихователів
13 лютого 2026, 12:24Шурму та його брата оголосили в розшук через підозру у корупційній схемі – МВС
13 лютого 2026, 12:05На Прикарпатті під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини
13 лютого 2026, 11:28Смерть під час ожеледиці у Чернівцях: прокуратура розслідує службову недбалість
13 лютого 2026, 11:12У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
13 лютого 2026, 10:58Росіяни вдарили дроном по автівці на Запоріжжі: загинула жінка, є поранений
13 лютого 2026, 10:54Єрмак долучився до оскарження дискваліфікації Гераскевича – Найєм
13 лютого 2026, 10:39Атака дронів на Миколаївщину: пошкоджена енергетична інфраструктура
13 лютого 2026, 10:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі блоги »