13 лютого 2026, 11:47

Зіткнення авто у Львові: постраждали двоє водіїв та 10-річна дитина

13 лютого 2026, 11:47
Фото: поліція
ДТП сталася 12 лютого близько 23:00 на перехресті вулиць Стрийської та Сахарова у Львові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Відбулося зіткнення автомобілів Toyota, яким керував 18-річний львів’янин, та BMW 320 під керуванням 32-річного жителя міста.

Внаслідок ДТП обидва водії та 10-річна пасажирка BMW отримали травми. Їх доставили до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вдень 4 лютого на Київщині автомобіль зіткнувся з тягачем DAF. Пасажирка загинула, водія госпіталізували.

