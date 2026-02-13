10:58  13 лютого
13 лютого 2026, 10:54

Росіяни вдарили дроном по автівці на Запоріжжі: загинула жінка, є поранений

13 лютого 2026, 10:54
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ворог продовжує тероризувати цивільних мешканців Запорізької області. Вранці 13 лютого окупаційні війська атакували Оріхів

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Ворожий FPV-дрон вдарив по автівці, припаркованій біля приватного будинку.

На жаль, внаслідок атаки загинула 57-річна жінка. Поранений чоловік.

Нагадаємо, пізно ввечері 12 лютого російські війська атакували безпілотниками Запорізький район. Внаслідок обстрілу загинув 48-річний чоловік.

Запорізька область війна обстріли FPV-дрон загибла постраждалий
