Українські військові запустили флешмоб на підтримку скелетоніста Гераскевича

Фото: соцмережі

Українські військові підтримали скелетоніста Владислава Гераскевича, який попри незгоду Міжнародного олімпійського комітету продовжує на тренуваннях виступати на Олімпійських іграх-2026 у шоломі із зображеннями загиблих на війні спортсменів

Про це пише видання "Чемпіон", передає RegioNews.

Так, наші захисники опублікували фотографії, на яких тримають в руці стікери з написом Remembrance is not a violation – "Пам'ять не є порушенням".

До акції долучилися воїни 8-го полку спеціального призначення імені Князя Ізяслава Мстиславича та 144-го Центру ССО, а також 3-й полк ССО імені Святослава Хороброго.

Раніше подібним чинном Владислава підтримала його землячка, санкарка Олена Смага.

Фото: Фейсбук / Департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОДА

Зазначимо, що на "шоломі пам'яті" українського скелетоніста Владислава Гераскевича зображено понад 20 атлетів, вбитих Росією.

Нагадаємо, 9 лютого 27-річний український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив, МОК заборонив йому виступати у спеціальному шоломі під час Олімпійських ігор 2026.

Позицію спортсмена підтримав міністр спорту Матвій Бідний та президент Володимир Зеленський.

Попри заборону від МОК, Гераскевич вийшов у "шоломі пам’яті" на тренування на олімпійській трасі.

11 лютого у Кортіні-д'Ампеццо представники Міжнародного олімпійського комітету провели зустріч із представниками НОК та українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем. МОК запропонував носити чорну стрічку під час змагань та демонструвати шолом перед початком і після завершення заїзду, а також у міксзоні під час спілкування з медіа.

Владислав Гераскевич не погодився з пропозиціями МОК і наголосив, що готовий виступати на змаганнях тільки у "шоломі пам’яті".

Зимові Олімпійські ігри-2026

6 лютого відбулася церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року. Цього року її провели одразу у чотирьох містах: Мілані, Кортіна-д’Ампеццо, Лівіньо та Предаццо.

Україна на цьогорічних змаганнях представлена 46 спортсменами, які виступатимуть у 11 видах спорту: біатлон, санний спорт, фристайл, скелетон, шорт-трек, лижні перегони, лижне двоборство, гірськолижний спорт, стрибки з трампліну, сноубординг та фігурне катання.

Для 30 атлетів це буде дебют на Олімпійських іграх.

На церемонії відкриття український прапор у Мілані несла шорттрекістка Єлизавета Сидьорко, а в Кортіні – скелетоніст Владислав Гераскевич.

