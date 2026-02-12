Українські військові запустили флешмоб на підтримку скелетоніста Гераскевича
Українські військові підтримали скелетоніста Владислава Гераскевича, який попри незгоду Міжнародного олімпійського комітету продовжує на тренуваннях виступати на Олімпійських іграх-2026 у шоломі із зображеннями загиблих на війні спортсменів
Про це пише видання "Чемпіон", передає RegioNews.
Так, наші захисники опублікували фотографії, на яких тримають в руці стікери з написом Remembrance is not a violation – "Пам'ять не є порушенням".
До акції долучилися воїни 8-го полку спеціального призначення імені Князя Ізяслава Мстиславича та 144-го Центру ССО, а також 3-й полк ССО імені Святослава Хороброго.
Раніше подібним чинном Владислава підтримала його землячка, санкарка Олена Смага.
Зазначимо, що на "шоломі пам'яті" українського скелетоніста Владислава Гераскевича зображено понад 20 атлетів, вбитих Росією.
Нагадаємо, 9 лютого 27-річний український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив, МОК заборонив йому виступати у спеціальному шоломі під час Олімпійських ігор 2026.
Позицію спортсмена підтримав міністр спорту Матвій Бідний та президент Володимир Зеленський.
Попри заборону від МОК, Гераскевич вийшов у "шоломі пам’яті" на тренування на олімпійській трасі.
11 лютого у Кортіні-д'Ампеццо представники Міжнародного олімпійського комітету провели зустріч із представниками НОК та українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем. МОК запропонував носити чорну стрічку під час змагань та демонструвати шолом перед початком і після завершення заїзду, а також у міксзоні під час спілкування з медіа.
Владислав Гераскевич не погодився з пропозиціями МОК і наголосив, що готовий виступати на змаганнях тільки у "шоломі пам’яті".
Зимові Олімпійські ігри-2026
6 лютого відбулася церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року. Цього року її провели одразу у чотирьох містах: Мілані, Кортіна-д’Ампеццо, Лівіньо та Предаццо.
Україна на цьогорічних змаганнях представлена 46 спортсменами, які виступатимуть у 11 видах спорту: біатлон, санний спорт, фристайл, скелетон, шорт-трек, лижні перегони, лижне двоборство, гірськолижний спорт, стрибки з трампліну, сноубординг та фігурне катання.
Для 30 атлетів це буде дебют на Олімпійських іграх.
На церемонії відкриття український прапор у Мілані несла шорттрекістка Єлизавета Сидьорко, а в Кортіні – скелетоніст Владислав Гераскевич.
