У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
8 років тюрми за смерть немовляти: у Львові винесли вирок 21-річній дівчині
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Богунський районний суд Житомира визнав ученицю 10 класу одного з місцевих ліцеїв винною в умисному вбивстві. Дівчина проведе шість років за ґратами

Про це повідомляє "Житомир-Онлайн", передає RegioNews.

За даними слідства, трагедія сталася на ґрунті ревнощів. Суд врахував вік обвинуваченої та її щире каяття, однак тяжкість злочину стала вирішальною при визначенні покарання.

Дівчині призначено шість років позбавлення волі.

Також суд постановив стягнути з неї (фактично з родини) 845 815 гривень матеріальної та моральної шкоди на користь матері загиблого.

За матеріалами справи, підлітки зустрічалися близько чотирьох місяців. У день трагедії дівчина запросила хлопця до квартири, де раніше проживала. Слідство встановило, що вона заздалегідь підготувала кухонний ніж, сховавши його у дверях кімнати.

Під час зустрічі пара вживала алкоголь. Згодом, перебуваючи на ліжку, дівчина дістала ніж і завдала хлопцеві смертельного поранення. Після цього вона самостійно зателефонувала до поліції та співмешканця матері, повідомивши про скоєне.

У суді мати обвинуваченої розповіла, що донька раніше мала проблеми з поведінкою, тікала з дому та проходила лікування у психіатричному закладі. Родина перебувала на обліку соціальних служб, а щодо матері складали адміністративні протоколи за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Мати загиблого юнака заявила, що була проти стосунків сина з дівчиною. У суді вона наполягала на суворому покаранні.

Нагадаємо, трагедія трапилася у серпні 2025 року. Згідно з висновками експертів, 24-річний хлопець помер внаслідок колото-різаних травм шиї та тулуба.

