07:40  13 лютого
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
06:46  13 лютого
Український скелетоніст Гераскевич оскаржує дискваліфікацію: суд відбудеться 13 лютого
00:55  13 лютого
Співачка Аліна Грозу розсекретила стать первістка: хто народиться в артистки
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2026, 09:14

8 років тюрми за смерть немовляти: у Львові винесли вирок 21-річній дівчині

13 лютого 2026, 09:14
Читайте также на русском языке
Фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Суд виніс вирок 21-річній дівчині, яка побила свого одномісячного сина. Вона проведе за ґратами 8 років

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

У жовтні 2024 року дитину з матір’ю доставили в реанімаційне відділення однієї з дитячих лікарень Львова. Попередньо, дівчина проживала у Дрогобичі в Соціальному центрі матері та дитини.

Працівники соццентру звернули увагу, що хлопчик погано набирає вагу і скерували матір у райлікарню на обстеження. Звідти дитину доставили до Львова для продовження лікування виявленого загального захворювання.

Згодом хлопчика перевели з реанімації у терапевтичне відділення. З матір’ю в палаті вони були одні. Коли хлопчик почав плакати і не міг заспокоїтися, дівчина вхопила дитину і почала сильно трусити. Після цього вона з силою кинула сина у лікарняну колиску з металевими краями.

На плановому огляді наступного дня медики виявили у хлопчика синці, зламані плече та ключицю, а також крововиливи у мозок.

У той же день матір затримали. Хлопчика залишили у лікарні.

Травми спричинили незворотні ураження головного мозку дитини та посттравматичне накопичення рідини в черепі. Згодом хлопчика перевели у Центр здоров’я та реабілітації дітей. У вересні 2025 року він помер, не доживши кілька днів до 1 року.

Наразі суд оголосив матері вирок – 8 років тюрми. При винесенні рішення суд врахував каяття засудженої, її молодий вік та складні життєві обставини.

Нагадаємо, на Львівщині дворічний хлопчик помер через переохолодження. Батьків дитини затримали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Львів в'язниця вирок немовля смерть дитини
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Україна отримала 100 тис. доз вакцини проти кашлюку, дифтерії та правця
13 лютого 2026, 09:37
Росія атакувала Україну 154 дронами та "Іскандером": є влучання на 18 локаціях
13 лютого 2026, 08:59
У Києві військовий у СЗЧ підірвав гранату в квартирі: один загиблий, двоє травмованих
13 лютого 2026, 08:50
Удар по порту на Одещині: одна людина загинула, ще 6 отримали поранення
13 лютого 2026, 08:44
На Полтавщині опікунку підозрюють у катуванні двох сестер
13 лютого 2026, 08:39
На Запоріжжі внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, загинув чоловік
13 лютого 2026, 08:29
На Рівненщині у руках 13-річного хлопчика здетонував підривач гранати
13 лютого 2026, 08:19
На Полтавщині в квартирі вибухнув газовий балон: постраждав чоловік
13 лютого 2026, 07:57
На водоймах України з початку року загинули 22 людини, серед них дитина – ДСНС
13 лютого 2026, 07:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Валерій Чалий
Всі блоги »