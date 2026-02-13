Фото: pixabay

Суд виніс вирок 21-річній дівчині, яка побила свого одномісячного сина. Вона проведе за ґратами 8 років

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

У жовтні 2024 року дитину з матір’ю доставили в реанімаційне відділення однієї з дитячих лікарень Львова. Попередньо, дівчина проживала у Дрогобичі в Соціальному центрі матері та дитини.

Працівники соццентру звернули увагу, що хлопчик погано набирає вагу і скерували матір у райлікарню на обстеження. Звідти дитину доставили до Львова для продовження лікування виявленого загального захворювання.

Згодом хлопчика перевели з реанімації у терапевтичне відділення. З матір’ю в палаті вони були одні. Коли хлопчик почав плакати і не міг заспокоїтися, дівчина вхопила дитину і почала сильно трусити. Після цього вона з силою кинула сина у лікарняну колиску з металевими краями.

На плановому огляді наступного дня медики виявили у хлопчика синці, зламані плече та ключицю, а також крововиливи у мозок.

У той же день матір затримали. Хлопчика залишили у лікарні.

Травми спричинили незворотні ураження головного мозку дитини та посттравматичне накопичення рідини в черепі. Згодом хлопчика перевели у Центр здоров’я та реабілітації дітей. У вересні 2025 року він помер, не доживши кілька днів до 1 року.

Наразі суд оголосив матері вирок – 8 років тюрми. При винесенні рішення суд врахував каяття засудженої, її молодий вік та складні життєві обставини.

