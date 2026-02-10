18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
10 лютого 2026, 16:43

Український спортсмен вийшов у "шоломі пам'яті" на Олімпіаді попри заборону

10 лютого 2026, 16:43
фото: Сергій Захарченко/Суспільне Спорт
Скелетоніст української збірної Владислав Гераскевич попри заборону від МОК вийшов у "шоломі пам’яті" на тренування на олімпійській трасі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Суспільне Спорт".

"Владислав Гераскевич попри заборону від МОК вийшов у "шоломі пам’яті" на тренування на олімпійській трасі", – йдеться у повідомленні.

Раніше Національний олімпійський комітет України (НОК) отримав відповідь від МОК щодо звернення про використання "шолома пам’яті" Гераскевичем на ХХV зимових Олімпійських іграх, в якому пропонує атлету замість шолома використовувати чорну пов’язку на руці.

У МОК заявили, що спортсмен носив шолом на тренуваннях і висловлював свою думку в соціальних мережах, але не зможе робити цього після початку змагань у четвер, щоб уникнути втручання політики в спорт.

При цьому Гераскевич зазначив, що на інші порушення правил МОК, зокрема, виступи спортсменів із російським прапором на шоломах, жодної реакції не було.

Нагадаємо, 6 лютого в Мілані на стадіоні "Сан-Сіро" відбулась офіційна церемонія відкриття 25-х Зимових Олімпійських ігор. Вони триватимуть до 22 лютого.

