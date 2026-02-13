Били, принижували та морили 11 дітей голодом: на Дніпропетровщині судитимуть батьків-вихователів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

До суду направили обвинувальний акт щодо батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу у Нікополі. Їх обвинувачують у неналежному виконанні обов’язків із догляду за дітьми

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Впродовж двох років 11 дітей віком від 9 до 17 років у дитячому будинку сімейного типу в Нікополі жили в умовах системного приниження. Під приводом "економії" дорослі позбавляли їх базових потреб: їжі, води, тепла та елементарного людського ставлення.

Дітей свідомо обмежували в харчуванні та навіть питті. Воду не дозволяли пити, щоб вони "не просилися в туалет" вночі. Митися можна було лише раз на тиждень – незалежно від погоди чи стану здоров’я.

Хлопців і дівчат навмисно ізолювали один від одного: забороняли їсти за одним столом, спілкуватися, перебувати в одній кімнаті. Будь-яка спроба порушити ці "правила" каралася побиттям.

Про знущання стало відомо зі слів двох вихованців. Діти неодноразово тікали, а згодом наважилися звернутися до правоохоронців і розповіли про нелюдське поводження.

Ювенальні прокурори разом із поліцією виїхали на місце та зафіксували умови, які становили загрозу фізичному та психічному здоров’ю дітей.

Діяльність дитячого будинку припинена, 11 вихованців влаштували у безпечні умови.

Нагадаємо, на Львівщині дворічний хлопчик помер через переохолодження. Батьків дитини затримали.