Спортсмена Гераскевича відзначили високою державною нагородою

фото: REUTERS/Cristiano Corvino

Як передає RegioNews, відповідний указ опублікували на сайті глави держави.

"За самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей", – йдеться у документі.

Орден Свободи – це державна нагорода України, встановлена для відзначення громадян за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, а також відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Як відомо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича перед самим початком змагань на XXV зимових Олімпійських іграх-2026. Причиною такого радикального рішення став "шолом пам’яті", на якому зображені фото загиблих внаслідок війни з РФ українських спортсменів.