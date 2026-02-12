17:46  12 лютого
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
15:35  12 лютого
В Україні завтра потеплішає до +15 градусів
11:28  12 лютого
Музикант і військовий Юрій Журавель пережив обширний інфаркт
UA | RU
UA | RU
12 лютого 2026, 16:31

Спортсмена Гераскевича відзначили високою державною нагородою

12 лютого 2026, 16:31
Читайте также на русском языке
фото: REUTERS/Cristiano Corvino
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи

Як передає RegioNews, відповідний указ опублікували на сайті глави держави.

"За самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей", – йдеться у документі.

Орден Свободи – це державна нагорода України, встановлена для відзначення громадян за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, а також відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Як відомо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича перед самим початком змагань на XXV зимових Олімпійських іграх-2026. Причиною такого радикального рішення став "шолом пам’яті", на якому зображені фото загиблих внаслідок війни з РФ українських спортсменів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Володимир Зеленський спорт Олімпіада орден дискваліфікація Владислав Гераскевич
Сибіга про дискваліфікацію Гераскевича: це момент ганьби МОК
12 лютого 2026, 13:42
Гераскевич: "Я пропоную завершити скандал із МОК"
12 лютого 2026, 10:02
Українські військові запустили флешмоб на підтримку скелетоніста Гераскевича
12 лютого 2026, 09:33
Всі новини »
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
На Волині п'яний чоловік кинув гранату в людей
12 лютого 2026, 18:15
Стало відомо, де в Україні зараз найважча ситуація з енергетикою
12 лютого 2026, 18:07
В Одесі поліцейські викрили працівника ТЦК на вимаганні грошей
12 лютого 2026, 17:46
Понад 19 тисяч викрадень: Офіс генпрокурора перевіряє дані щодо дітей, який викрала РФ
12 лютого 2026, 17:45
На Півдні прикордонники уразили човен, спецтехніку і засоби зв’язку окупантів
12 лютого 2026, 17:39
Отаманщина – прокляття України, яке впродовж нашої історії руйнувало державність ефективніше за будь-яких зовнішніх ворогів
12 лютого 2026, 17:27
Бійці Держприкордонслужби показали, як знищують ворога на Харківщині
12 лютого 2026, 16:59
Агента РФ, який намагався "влаштуватися" до Служби безпеки у Вінниці, засудили до 15 років ув’язнення
12 лютого 2026, 16:19
У Львові СБУ затримала російського коригувальника, який "зливав" координати Сил оборони
12 лютого 2026, 15:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »