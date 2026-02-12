Спортсмена Гераскевича відзначили високою державною нагородою
Президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста Владислава Гераскевича орденом Свободи
Як передає RegioNews, відповідний указ опублікували на сайті глави держави.
"За самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей", – йдеться у документі.
Орден Свободи – це державна нагорода України, встановлена для відзначення громадян за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, а також відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.
Як відомо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича перед самим початком змагань на XXV зимових Олімпійських іграх-2026. Причиною такого радикального рішення став "шолом пам’яті", на якому зображені фото загиблих внаслідок війни з РФ українських спортсменів.