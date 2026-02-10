18:50  10 лютого
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію
17:05  10 лютого
На Львівщині під час війни будують новий гірськолижний курорт за 140 млн євро
16:55  10 лютого
У Києві аферисти продавали житло людей
10 лютого 2026, 11:35

МОК заборонив Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі на честь загиблих українських спортсменів

10 лютого 2026, 11:35
Фото: Facebook/Матвій Бідний
Читайте также
27-річний український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив йому виступати у спеціальному шоломі під час Олімпійських ігор 2026

Про це спортсмен написав у своїх соцмережах, передає RegioNews.

"Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною Олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені… Ми будемо боротися за право змагатися саме в цьому шоломі”, – зазначив Владислав.

Раніше МОК попереджав Гераскевича утриматися від будь-яких публічних протестів проти російської агресії під час Ігор.

У свою чергу, міністр спорту Матвій Бідний підтримав спортсмена:

"Владислав нагадав світу правду про ціну, яку ми щодня платимо за свободу та волю бути українцями. Олімпійські цінності вчать справедливості та чесності, а не компромісам із совістю. Очікуємо від МОК чесної позиції та справедливих рішень. Владиславе, пишаємось тобою!”

Також Національний олімпійський комітет України звернувся до МОК із вимогою дозволити використання шолома, наголосивши, що він створений для вшанування загиблих українських атлетів і не містить політичних гасел чи реклами.

Як відомо, для Гераскевича це третя Олімпіада у кар’єрі: на Іграх-2018 він став 12-м, а у Пекіні-2022 – 18-м.

Нагадаємо, 6 лютого в Мілані на стадіоні "Сан-Сіро" відбулася офіційна церемонія відкриття 25-х Зимових Олімпійських ігор. Вони триватимуть до 22 лютого. Україну на Іграх представлятимуть 46 спортсменів і спортсменок, які змагатимуться в 11 з 16 олімпійських видів спорту.

