Пожежа сталася 13 лютого близько 05:45 в місті Калуш

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

У дев’ятиповерхівці сталася пожежа в квартирі на восьмому поверсі: горіли речі домашнього вжитку. Площа пожежі становила близько 20 м².

На місці рятувальники виявили тіла двох загиблих – 76-річної жінки та 38-річного чоловіка.

Також надзвичайники евакуювали на свіже повітря п’ятьох мешканців будинку.

Пожежу ліквідували. Її причина встановлюється.

Нагадаємо, 9 лютого на Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем.