На Прикарпатті під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини
Пожежа сталася 13 лютого близько 05:45 в місті Калуш
Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.
У дев’ятиповерхівці сталася пожежа в квартирі на восьмому поверсі: горіли речі домашнього вжитку. Площа пожежі становила близько 20 м².
На місці рятувальники виявили тіла двох загиблих – 76-річної жінки та 38-річного чоловіка.
Також надзвичайники евакуювали на свіже повітря п’ятьох мешканців будинку.
Пожежу ліквідували. Її причина встановлюється.
Нагадаємо, 9 лютого на Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
У Раді одночасно захворіли понад 38 депутатів: що відомо
13 лютого 2026, 12:58Готували нові теракти у Києві та Житомирі: затримані агенки ФСБ, зокрема контрактниця ЗСУ
13 лютого 2026, 12:39Били, принижували та морили 11 дітей голодом: на Дніпропетровщині судитимуть батьків-вихователів
13 лютого 2026, 12:24Шурму та його брата оголосили в розшук через підозру у корупційній схемі – МВС
13 лютого 2026, 12:05Зіткнення авто у Львові: постраждали двоє водіїв та 10-річна дитина
13 лютого 2026, 11:47Смерть під час ожеледиці у Чернівцях: прокуратура розслідує службову недбалість
13 лютого 2026, 11:12У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
13 лютого 2026, 10:58Росіяни вдарили дроном по автівці на Запоріжжі: загинула жінка, є поранений
13 лютого 2026, 10:54Єрмак долучився до оскарження дискваліфікації Гераскевича – Найєм
13 лютого 2026, 10:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі блоги »