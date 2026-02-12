Сибіга про дискваліфікацію Гераскевича: це момент ганьби МОК

Фото: з відкритих джерел

Про це інформує RegioNews із посиланням на допис міністра.

"МОК заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію. Майбутні покоління згадають це як момент ганьби", – зазначив Сибіга.

Він наголосив, що спортсмен лише хотів вшанувати убитих під час війни атлетів і що у цьому не було нічого, що суперечило б правилам чи етиці.

За словами Сибіги, МОК проявляв неповагу до Гераскевича та інших українців, залякував і намагався змусити їх мовчати про війну в Україні, в той час як організація не змогла протистояти порушенням з боку Росії.

Сибіга підкреслив, що Росія, яка розпочала три вторгнення під час Олімпійського перемир'я, реалізувала державну допінгову програму, вбила 650 українських спортсменів і тренерів та зруйнувала 800 спортивних об'єктів.

"Саме росіян потрібно відсторонювати, а не забороняти вшанування їхніх жертв", – додав він.

На його думку, рішення МОК суперечить олімпійському кредо, за яким "найважливіше в Олімпійських іграх – не перемога, а участь". Сибіга підкреслив, що Гераскевич не зрадив принципів і сміливо відстояв пам’ять загиблих українських спортсменів.

"Ми пишаємося тим, що маємо Владислава. Дякуємо за твої принципи та сміливість", – резюмував міністр МЗС.

Нагадаємо, український скелетоніст Владислав Гераскевич не зможе взяти участь у зимових Олімпійських іграх 2026 року. Усе через дискваліфікацію МОК. Причиною відсторонення 27-річного спортсмена з Києва стало використання "шолома пам'яті" під час тренувальних сесій.

Конфлікт Гераскевича з МОК через шолом пам’яті: що відомо

9 лютого 27-річний український скелетоніст Владислав Гераскевич повідомив, МОК заборонив йому виступати у спеціальному шоломі під час Олімпійських ігор 2026.

Позицію спортсмена підтримав міністр спорту Матвій Бідний та президент Володимир Зеленський. А українські військові запустили флешмоб на підтримку скелетоніста.

Попри заборону від МОК, Гераскевич вийшов у "шоломі пам’яті" на тренування на олімпійській трасі.

11 лютого у Кортіні-д'Ампеццо представники Міжнародного олімпійського комітету провели зустріч із представниками НОК та українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем. МОК запропонував носити чорну стрічку під час змагань та демонструвати шолом перед початком і після завершення заїзду, а також у міксзоні під час спілкування з медіа.

Владислав Гераскевич не погодився з пропозиціями МОК і наголосив, що готовий виступати на змаганнях тільки у "шоломі пам’яті".

Сьогодні, 12 лютого, спортсмен звернувся до Міжнародного олімпійського комітету із закликом завершити скандал навколо його "шолома пам'яті". Він додав, що хоча дії МОК дозволили привернути увагу до українських спортсменів, які загинули, сам факт суперечки відволікає увагу від змагань та спортсменів, які беруть у них участь.

Зазначимо, що на "шоломі пам'яті" українського скелетоніста Владислава Гераскевича зображено понад 20 атлетів, вбитих Росією.

Зимові Олімпійські ігри-2026

6 лютого відбулася церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року. Цього року її провели одразу у чотирьох містах: Мілані, Кортіна-д’Ампеццо, Лівіньо та Предаццо.

Україна на цьогорічних змаганнях представлена 46 спортсменами, які виступатимуть у 11 видах спорту: біатлон, санний спорт, фристайл, скелетон, шорт-трек, лижні перегони, лижне двоборство, гірськолижний спорт, стрибки з трампліну, сноубординг та фігурне катання.

Для 30 атлетів це буде дебют на Олімпійських іграх.

На церемонії відкриття український прапор у Мілані несла шорттрекістка Єлизавета Сидьорко, а в Кортіні – скелетоніст Владислав Гераскевич.

