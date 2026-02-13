10:58  13 лютого
У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
09:14  13 лютого
8 років тюрми за смерть немовляти: у Львові винесли вирок 21-річній дівчині
07:40  13 лютого
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2026, 10:29

РФ вдарила по енергооб'єкту в Одесі: є серйозні руйнування

13 лютого 2026, 10:29
Читайте также на русском языке
Фото: ДТЕК
Читайте также
на русском языке

Вночі 13 лютого росіяни знову завдали руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

Руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

"Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що першочергове завдання – повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури.

Нагадаємо, вночі 13 лютого російські війська атакували безпілотниками один із портів в Одеській області. Одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень.

В Одесі внаслідок нічної атаки ударними безпілотниками зафіксовано пошкодження у двох районах міста.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область війна обстріли ДТЕК енергообʼєкт руйнування
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Готували нові теракти у Києві та Житомирі: затримані агенки ФСБ, зокрема контрактниця ЗСУ
13 лютого 2026, 12:39
Били, принижували та морили 11 дітей голодом: на Дніпропетровщині судитимуть батьків-вихователів
13 лютого 2026, 12:24
Шурму та його брата оголосили в розшук через підозру у корупційній схемі – МВС
13 лютого 2026, 12:05
Зіткнення авто у Львові: постраждали двоє водіїв та 10-річна дитина
13 лютого 2026, 11:47
На Прикарпатті під час пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини
13 лютого 2026, 11:28
Смерть під час ожеледиці у Чернівцях: прокуратура розслідує службову недбалість
13 лютого 2026, 11:12
У Житомирі 10-класницю засудили до 6 років за вбивство хлопця
13 лютого 2026, 10:58
Росіяни вдарили дроном по автівці на Запоріжжі: загинула жінка, є поранений
13 лютого 2026, 10:54
Єрмак долучився до оскарження дискваліфікації Гераскевича – Найєм
13 лютого 2026, 10:39
Атака дронів на Миколаївщину: пошкоджена енергетична інфраструктура
13 лютого 2026, 10:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »