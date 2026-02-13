Фото: ДТЕК

Вночі 13 лютого росіяни знову завдали руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.

Руйнування надзвичайно серйозні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

"Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що першочергове завдання – повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури.

Нагадаємо, вночі 13 лютого російські війська атакували безпілотниками один із портів в Одеській області. Одна людина загинула, ще шестеро зазнали поранень.

В Одесі внаслідок нічної атаки ударними безпілотниками зафіксовано пошкодження у двох районах міста.