Ілюстративне фото: pixabay

У пʼятницю, 13 лютого, Херсон залишився без електропостачання. Фахівці з'ясовують причини

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

"Працюємо над якомога швидшим поверненням електрики в домівки наших людей", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання вода подаватиметься з допомогою генераторів.

Громадян просять поставитися до ситуації з розумінням. Також посадовець нагадав, що в громаді працюють Пункти незламності, де можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом, зігрітися і просто перепочити.

Нагадаємо, 13 лютого в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).