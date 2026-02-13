07:40  13 лютого
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
06:46  13 лютого
Український скелетоніст Гераскевич оскаржує дискваліфікацію: суд відбудеться 13 лютого
00:55  13 лютого
Співачка Аліна Грозу розсекретила стать первістка: хто народиться в артистки
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2026, 07:27

У Херсоні тимчасово відсутнє світло

13 лютого 2026, 07:27
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

У пʼятницю, 13 лютого, Херсон залишився без електропостачання. Фахівці з'ясовують причини

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

"Працюємо над якомога швидшим поверненням електрики в домівки наших людей", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання вода подаватиметься з допомогою генераторів.

Громадян просять поставитися до ситуації з розумінням. Також посадовець нагадав, що в громаді працюють Пункти незламності, де можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом, зігрітися і просто перепочити.

Нагадаємо, 13 лютого в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
електроенергія Херсон світло відключення світла енергопостачання генератори
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Україна отримала 100 тис. доз вакцини проти кашлюку, дифтерії та правця
13 лютого 2026, 09:37
8 років тюрми за смерть немовляти: у Львові винесли вирок 21-річній дівчині
13 лютого 2026, 09:14
Росія атакувала Україну 154 дронами та "Іскандером": є влучання на 18 локаціях
13 лютого 2026, 08:59
У Києві військовий у СЗЧ підірвав гранату в квартирі: один загиблий, двоє травмованих
13 лютого 2026, 08:50
Удар по порту на Одещині: одна людина загинула, ще 6 отримали поранення
13 лютого 2026, 08:44
На Полтавщині опікунку підозрюють у катуванні двох сестер
13 лютого 2026, 08:39
На Запоріжжі внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, загинув чоловік
13 лютого 2026, 08:29
На Рівненщині у руках 13-річного хлопчика здетонував підривач гранати
13 лютого 2026, 08:19
На Полтавщині в квартирі вибухнув газовий балон: постраждав чоловік
13 лютого 2026, 07:57
На водоймах України з початку року загинули 22 людини, серед них дитина – ДСНС
13 лютого 2026, 07:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Валерій Чалий
Всі блоги »