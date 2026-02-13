У Херсоні тимчасово відсутнє світло
У пʼятницю, 13 лютого, Херсон залишився без електропостачання. Фахівці з'ясовують причини
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.
"Працюємо над якомога швидшим поверненням електрики в домівки наших людей", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання вода подаватиметься з допомогою генераторів.
Громадян просять поставитися до ситуації з розумінням. Також посадовець нагадав, що в громаді працюють Пункти незламності, де можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом, зігрітися і просто перепочити.
Нагадаємо, 13 лютого в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
