Російська армія втратила за добу в Україні 800 військових
Сили оборони продовжують завдавати значних втрат ворогу, знищуючи техніку та особовий склад на різних напрямках фронту
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 800 окупантів, пʼять танків, три бронемашини, 41 артилерійську систему, а також 127 одиниць автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 13.02.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше Сили оборони ракетами "Фламінго" уразили полігон "Капустин Яр", звідки РФ запускає "Орєшнік". На території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована.
11 лютого 2026
