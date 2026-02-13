07:40  13 лютого
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
06:46  13 лютого
Український скелетоніст Гераскевич оскаржує дискваліфікацію: суд відбудеться 13 лютого
00:55  13 лютого
Співачка Аліна Грозу розсекретила стать первістка: хто народиться в артистки
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2026, 07:51

На водоймах України з початку року загинули 22 людини, серед них дитина – ДСНС

13 лютого 2026, 07:51
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

З початку 2026 року на водоймах України загинули 22 людини, серед яких одна дитина. Водночас врятувати вдалося 15 осіб, з яких четверо – діти

Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Віктор Вітовецький, передає RegioNews.

"Торік за аналогічний період кількість жертв була значно більшою – 56 людей. Попри позитивну динаміку, українці мають залишатися максимально обережними на воді, особливо в зимовий період", – зазначив він.

За його словами, більшість випадків гине людей саме на річках: рятувальникам потрібен час, щоб допливти та надати допомогу, а при низьких температурах цей час часто критично важливий.

Тим часом т.в.о. генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" Богдан Сухецький застеріг, що в Україні немає безпечної криги. Він пояснив, що крига на водосховищах ГЕС і ГАЕС особливо небезпечна через постійні зміни рівня води та підмивання льоду знизу, а товщина льоду нерівномірна.

Начальник відділення підводного розмінування та спеціальних робіт ГУ ДСНС у Києві Олександр Туманов наголосив, що найефективніший захід безпеки – не виходити на лід без нагальної потреби:

"Людина, яка виходить на лід, вже потенційно в небезпеці. Самоврятуватися на кризі майже неможливо. Час іде на секунди. Це не кіно! Треба свідомо ставитися до своєї безпеки та розуміти наслідки".

ДСНС України закликає громадян дотримуватися правил безпеки на водоймах, особливо у зимовий період, та не наражати на небезпеку себе і рятувальників.

Нагадаємо, рятувальники уже тиждень шукають тіло водія, автомобіль якого 5 лютого провалився під кригу на водоймі поблизу Лебедівки в Київській області. Станом на 12 лютого вже обстежено близько 50000 кв.м. водної поверхні, однак пошукові роботи поки що не дали результатів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна утопленники ДСНС діти зима водойма поради утоплення
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Україна отримала 100 тис. доз вакцини проти кашлюку, дифтерії та правця
13 лютого 2026, 09:37
8 років тюрми за смерть немовляти: у Львові винесли вирок 21-річній дівчині
13 лютого 2026, 09:14
Росія атакувала Україну 154 дронами та "Іскандером": є влучання на 18 локаціях
13 лютого 2026, 08:59
У Києві військовий у СЗЧ підірвав гранату в квартирі: один загиблий, двоє травмованих
13 лютого 2026, 08:50
Удар по порту на Одещині: одна людина загинула, ще 6 отримали поранення
13 лютого 2026, 08:44
На Полтавщині опікунку підозрюють у катуванні двох сестер
13 лютого 2026, 08:39
На Запоріжжі внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, загинув чоловік
13 лютого 2026, 08:29
На Рівненщині у руках 13-річного хлопчика здетонував підривач гранати
13 лютого 2026, 08:19
На Полтавщині в квартирі вибухнув газовий балон: постраждав чоловік
13 лютого 2026, 07:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Валерій Чалий
Всі блоги »