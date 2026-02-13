На водоймах України з початку року загинули 22 людини, серед них дитина – ДСНС

Ілюстративне фото: ДСНС

З початку 2026 року на водоймах України загинули 22 людини, серед яких одна дитина. Водночас врятувати вдалося 15 осіб, з яких четверо – діти

Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Віктор Вітовецький, передає RegioNews.

"Торік за аналогічний період кількість жертв була значно більшою – 56 людей. Попри позитивну динаміку, українці мають залишатися максимально обережними на воді, особливо в зимовий період", – зазначив він.

За його словами, більшість випадків гине людей саме на річках: рятувальникам потрібен час, щоб допливти та надати допомогу, а при низьких температурах цей час часто критично важливий.

Тим часом т.в.о. генерального директора ПрАТ "Укргідроенерго" Богдан Сухецький застеріг, що в Україні немає безпечної криги. Він пояснив, що крига на водосховищах ГЕС і ГАЕС особливо небезпечна через постійні зміни рівня води та підмивання льоду знизу, а товщина льоду нерівномірна.

Начальник відділення підводного розмінування та спеціальних робіт ГУ ДСНС у Києві Олександр Туманов наголосив, що найефективніший захід безпеки – не виходити на лід без нагальної потреби:

"Людина, яка виходить на лід, вже потенційно в небезпеці. Самоврятуватися на кризі майже неможливо. Час іде на секунди. Це не кіно! Треба свідомо ставитися до своєї безпеки та розуміти наслідки".

ДСНС України закликає громадян дотримуватися правил безпеки на водоймах, особливо у зимовий період, та не наражати на небезпеку себе і рятувальників.

Нагадаємо, рятувальники уже тиждень шукають тіло водія, автомобіль якого 5 лютого провалився під кригу на водоймі поблизу Лебедівки в Київській області. Станом на 12 лютого вже обстежено близько 50000 кв.м. водної поверхні, однак пошукові роботи поки що не дали результатів.