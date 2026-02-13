Фото: поліція

Подія сталася у Кременчуці 11 лютого близько 21:00 на вулиці Володимира Великого

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

В одній із квартир багатоповерхівки вибухнув газовий балон. Термічні опіки отримав 58-річний чоловік. Медики доставили його до лікарні у стані середньої тяжкості.

До поліції надійшла низка повідомлень про пошкодження майна інших квартир та припаркованого поруч автомобіля.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у січні на Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка. Балон знаходився поблизу розпаленої печі.