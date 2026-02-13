На Рівненщині у руках 13-річного хлопчика здетонував підривач гранати

Фото: Національна поліція

У Рівненські області в селі Колоденка в руках 13-річного хлопця здетонував невідомий предмет. Про інцидент правоохоронців повідомила 38-річна матір

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 12 лютого близько 16:45.

На місце події терміново прибули патрульні поліцейські, які забезпечили охорону території та недопущення сторонніх осіб. Хлопчика госпіталізували до лікарні, де у нього діагностували травматичну ампутацію пальців руки.

Працівники вибухотехнічної служби обстежили територію та вилучили кілька підривачів до гранати.

Правоохоронці вкотре наголошують, у разі виявлення підозрілого предмету:

не торкатися та не наближатися до нього,

негайно повідомити на спецлінію 102,

не допускати сторонніх осіб до місця події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 263 КК України (незаконне поводження з бойовими припасами) та з'ясовують усі обставини інциденту.

Нагадаємо, на Харківщині у приватному будинку вибухнув невідомий предмет. Його додому приніс 14-річний хлопець. Він здетонував, коли дитина перебувала у своїй кімнаті. Вибух призвів до тяжкої травми – хлопцю ампутувало пальці руки.