07:40  13 лютого
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
06:46  13 лютого
Український скелетоніст Гераскевич оскаржує дискваліфікацію: суд відбудеться 13 лютого
00:55  13 лютого
Співачка Аліна Грозу розсекретила стать первістка: хто народиться в артистки
13 лютого 2026, 07:38

Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: били "Градом", артилерією та дронами

13 лютого 2026, 07:38
Фото: ОВА
Вночі російські військові 16 разів атакували два райони області безпілотниками, артилерією та з РСЗВ "Град"

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Павлоградському районі росіяни вдарили по Юріївській та Вербківській громадах. Внаслідок ворожих атак пошкоджена інфраструктура.

На Нікопольщині окупанти били по Нікополю, Мирівській, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Понівечені з десяток приватних будинків, господарські споруди та магазин.

На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок нічної атаки ударними безпілотниками зафіксовано пошкодження у двох районах міста.

11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
Україна отримала 100 тис. доз вакцини проти кашлюку, дифтерії та правця
13 лютого 2026, 09:37
8 років тюрми за смерть немовляти: у Львові винесли вирок 21-річній дівчині
13 лютого 2026, 09:14
Росія атакувала Україну 154 дронами та "Іскандером": є влучання на 18 локаціях
13 лютого 2026, 08:59
У Києві військовий у СЗЧ підірвав гранату в квартирі: один загиблий, двоє травмованих
13 лютого 2026, 08:50
Удар по порту на Одещині: одна людина загинула, ще 6 отримали поранення
13 лютого 2026, 08:44
На Полтавщині опікунку підозрюють у катуванні двох сестер
13 лютого 2026, 08:39
На Запоріжжі внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, загинув чоловік
13 лютого 2026, 08:29
На Рівненщині у руках 13-річного хлопчика здетонував підривач гранати
13 лютого 2026, 08:19
На Полтавщині в квартирі вибухнув газовий балон: постраждав чоловік
13 лютого 2026, 07:57
На водоймах України з початку року загинули 22 людини, серед них дитина – ДСНС
13 лютого 2026, 07:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
