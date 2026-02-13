Фото: ОВА

Вночі російські військові 16 разів атакували два райони області безпілотниками, артилерією та з РСЗВ "Град"

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Павлоградському районі росіяни вдарили по Юріївській та Вербківській громадах. Внаслідок ворожих атак пошкоджена інфраструктура.

На Нікопольщині окупанти били по Нікополю, Мирівській, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Понівечені з десяток приватних будинків, господарські споруди та магазин.

На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок нічної атаки ударними безпілотниками зафіксовано пошкодження у двох районах міста.