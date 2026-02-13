07:40  13 лютого
13 лютого 2026, 07:08

Атака дронів в Одесі: влучання у багатоповерхівки та перебої з комунікаціями

13 лютого 2026, 07:08
Фото: Одеська МВА
В Одесі внаслідок нічної атаки ударними безпілотниками зафіксовано пошкодження у двох районах міста

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Зазначається, що влучання припали на два багатоповерхових житлових будинки, у яких пошкоджено квартири на верхніх поверхах.

На щастя, людських жертв немає, подальшого загоряння чи детонації не сталося.

Крім того, постраждали об'єкти цивільної інфраструктури та автосервіс, де виникли невеликі пожежі, які оперативно ліквідовано.

Вибухова хвиля пошкодила скління у дитячому садку та гімназії.

На місцях з ночі працюють комунальні служби: ліквідовують наслідки атаки, прибирають уламки та закривають віконні отвори плівкою. Розгорнуто оперативні штаби для допомоги населенню.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, на території Одеського району унаслідок атаки фіксуються значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням.

Фахівці проводять огляд пошкоджень і оцінку стану мереж, відновлювальні роботи вже розпочато.

Нагадаємо, в ніч на 12 лютого РФ знову атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК на Одещині. Повідомляється, що руйнування на підстанції значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

11 лютого 2026
07 серпня 2025
