Війська РФ просунулися біля Часового Яру – DeepState
Аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські окупаційні війська просунулися біля Часового Яру Донецької області
Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій, яку оприлюднили аналітики, передає RegioNews.
За даними мап DeepState, червона зона поблизу Часового Яру збільшилася на 2,31 кв. км, тоді як площа "сірої зони" залишилася без змін.
Незначне розширення зони спостерігалося на окремих ділянках на захід та північ від міста.
Нагадаємо, у січні 2026 року російські війська окупували 245 кв. км української території, що майже вдвічі менше, ніж у грудні та листопаді минулого року.
