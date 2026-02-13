Війська РФ просунулися біля Часового Яру – DeepState

Мапа DeepState

Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій, яку оприлюднили аналітики, передає RegioNews.

За даними мап DeepState, червона зона поблизу Часового Яру збільшилася на 2,31 кв. км, тоді як площа "сірої зони" залишилася без змін.

Незначне розширення зони спостерігалося на окремих ділянках на захід та північ від міста.

Нагадаємо, у січні 2026 року російські війська окупували 245 кв. км української території, що майже вдвічі менше, ніж у грудні та листопаді минулого року.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися