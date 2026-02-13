07:40  13 лютого
На Буковині затримали підозрюваного у викраденні 13-річної школярки
06:46  13 лютого
Український скелетоніст Гераскевич оскаржує дискваліфікацію: суд відбудеться 13 лютого
00:55  13 лютого
Співачка Аліна Грозу розсекретила стать первістка: хто народиться в артистки
13 лютого 2026, 07:23

Війська РФ просунулися біля Часового Яру – DeepState

13 лютого 2026, 07:23
Мапа DeepState
Аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські окупаційні війська просунулися біля Часового Яру Донецької області

Відповідні зміни зафіксовані на оновленій карті бойових дій, яку оприлюднили аналітики, передає RegioNews.

За даними мап DeepState, червона зона поблизу Часового Яру збільшилася на 2,31 кв. км, тоді як площа "сірої зони" залишилася без змін.

Незначне розширення зони спостерігалося на окремих ділянках на захід та північ від міста.

Нагадаємо, у січні 2026 року російські війська окупували 245 кв. км української території, що майже вдвічі менше, ніж у грудні та листопаді минулого року.

Читайте також: Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися

Україна РФ війна ЗСУ Донецька область фронт Часів Яр DeepState
