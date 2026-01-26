Зеленський змінив склад РНБО

фото: Офіс Президента України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на указ президента.

Відповідно до указу Зеленського, до складу РНБО увійшли міністр енергетики Денис Шмигаль та міністр оборони Михайло Федоров.

Зміни закріплені указом президента №80/2026 від 26 січня 2026 року, який оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

Цим же указом, зі складу РНБО виведено колишнього главу СБУ Василя Малюка.

Як повідомлялось, на початку січня Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Тоді до складу увійшли Боєв, Буданов та Іващенко.