Зеленський змінив склад РНБО
Президент України Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на указ президента.
Відповідно до указу Зеленського, до складу РНБО увійшли міністр енергетики Денис Шмигаль та міністр оборони Михайло Федоров.
Зміни закріплені указом президента №80/2026 від 26 січня 2026 року, який оприлюднений на офіційному сайті глави держави.
Цим же указом, зі складу РНБО виведено колишнього главу СБУ Василя Малюка.
Як повідомлялось, на початку січня Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Тоді до складу увійшли Боєв, Буданов та Іващенко.
Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжилиВсі новини »
26 січня 2026, 21:52Зеленський незадоволений відновленням енергетики в Україні
26 січня 2026, 15:25Продовження можливе наступного тижня: Зеленський розповів про результати переговорів України, США та РФ
24 січня 2026, 16:40
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжили
26 січня 2026, 21:52Українські прикордонники продовжують відбивати ворожі штурми на півночі Харківщини
26 січня 2026, 21:32Найближчим часом українські вчителі почнуть отримувати підвищену зарплату
26 січня 2026, 21:03Кривий Ріг під атакою дронів: пошкоджений багатоповерховий будинок, відомо про пожежу
26 січня 2026, 20:34ДСНС попереджає: ожеледь у 15 областях і 3 рівень лавин у Карпатах
26 січня 2026, 20:27У мережі показали, як виглядає прифронтова Костянтинівка на Донеччині
26 січня 2026, 20:25Приревнував жінкуі вбив "суперника": затримали чоловіка, який вбив людину на Житомирщині та ховався кілька років
26 січня 2026, 20:25М'ясо на мільйон: на Львівщині, на кордоні з Польщею, викрили дорогий вантаж
26 січня 2026, 19:58Енергетики розповіли, як вимикатимуть світло 27 січня
26 січня 2026, 19:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі блоги »