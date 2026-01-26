14:23  26 січня
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
26 січня
На Полтавщині в будинку вибухнув газовий балон: троє постраждалих
26 січня
Катався на скайсерфінгу: у Києві чоловік провалився під лід
26 січня 2026, 15:25

Зеленський незадоволений відновленням енергетики в Україні

26 січня 2026, 15:25
фото: Офіс Президента України
Поточні терміни відновлення енергетики – незадовільні. У Києві без опалення залишаються понад 1200 багатоповерхівок. Допомогу людям треба прискорити

Як передає RegioNews, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Провів спеціальний селектор. Доповіді щодо ситуації в регіонах, де найскладніше з точки зору енергетики. Передусім це Київ та Київщина, Харків та область, Чернігівщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя", – зазначив президент.

За його словами, найбільше уваги й часу в обговоренні приділено Києву. Надзвичайно складні обставини: більш ніж 1200 багатоквартирних будинків у місті досі без опалення.

"Обговорили з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно. Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше", – додав Зеленський.

Він зауважив, що йдеться про значну кількість людей, які потребують негайної підтримки.

Як повідомлялось, росіяни вночі знову атакували об'єкти енергетики України. Внаслідок цього були зафіксовані знеструмлення у двох регіонах.

