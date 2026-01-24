12:53  24 січня
На Харківщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: загинула двомісячна дитина, є постраждалі
14:17  24 січня
На Львівщині на АЗС під час заправки авто побилися четверо чоловіків
12:24  24 січня
Кинув коктейль Молотова у квартиру: на Житомирщині чоловік намагався спалити жінку з дитиною
UA | RU
UA | RU
24 січня 2026, 16:40

Продовження можливе наступного тижня: Зеленський розповів про результати переговорів України, США та РФ

24 січня 2026, 16:40
Читайте также на русском языке
Фото: ОП
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський назвав конструктивними тристоронні переговори в Абу-Дабі (ОАЕ)

Про це інформує RegioNews із посиланням на заяву президента за результатами доповіді української делегації після завершення перемовин.

Зеленський зазначив, що це перший такий формат за доволі довгий час – дводенні тристоронні зустрічі: "Багато встигли обговорити, і важливо, що розмови були конструктивними".

За його словами, головне, на чому зосередились обговорення, це можливі параметри закінчення війни.

"Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки. Американська сторона піднімала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин", – написав Зеленський.

Він додав, що за підсумками зустрічей цими днями, усі сторони домовились доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки.

"Військові визначили перелік питань на можливу наступну зустріч. За умови готовності рухатись далі – а Україна готова – відбудуться наступні зустрічі, і потенційно – наступного тижня. Очікую на особисту доповідь делегації по її поверненню", – поінформував президент.

Нагадаємо, тристоронні переговори в столиці ОАЕ Абу-Дабі тривали 23 та 24 січня. Українську делегацію очолював секретар РНБО Рустем Умєров.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна перемовини США РФ завершення війни Абу-Дабі
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
На Закарпатті ремонтника автівок затримали на продажі гуманітарних машин для ЗСУ
24 січня 2026, 18:34
На Вінниччині через вибух газового балона загинула жінка
24 січня 2026, 17:58
На Полтавщині зіткнулися Lexus і Nissan: постраждали дві водійки
24 січня 2026, 17:19
У Києві відновили водопостачання на лівому березі міста
24 січня 2026, 16:19
В Абу-Дабі завершились перемовини України, США та РФ
24 січня 2026, 15:39
Виведення 2 млрд грн: ДТЕК Ахметова достроково розриває договір із "Енергоатомом"
24 січня 2026, 14:40
На Львівщині на АЗС під час заправки авто побилися четверо чоловіків
24 січня 2026, 14:17
Кількість постраждалих внаслідок дробового удару по Харкову знову зросла
24 січня 2026, 13:50
Некомпетентність чи корупційна змова: Герус про можливі мільярдні втрати "Енергоатома"
24 січня 2026, 13:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »