Фото: ОП

Про це інформує RegioNews із посиланням на заяву президента за результатами доповіді української делегації після завершення перемовин.

Зеленський зазначив, що це перший такий формат за доволі довгий час – дводенні тристоронні зустрічі: "Багато встигли обговорити, і важливо, що розмови були конструктивними".

За його словами, головне, на чому зосередились обговорення, це можливі параметри закінчення війни.

"Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки. Американська сторона піднімала питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин", – написав Зеленський.

Він додав, що за підсумками зустрічей цими днями, усі сторони домовились доповісти у своїх столицях щодо кожного з аспектів перемовин і узгодити з лідерами подальші кроки.

"Військові визначили перелік питань на можливу наступну зустріч. За умови готовності рухатись далі – а Україна готова – відбудуться наступні зустрічі, і потенційно – наступного тижня. Очікую на особисту доповідь делегації по її поверненню", – поінформував президент.

Нагадаємо, тристоронні переговори в столиці ОАЕ Абу-Дабі тривали 23 та 24 січня. Українську делегацію очолював секретар РНБО Рустем Умєров.