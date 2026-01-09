19:14  09 січня
На Закарпатті зафіксували рекордні снігопади
18:39  09 січня
РФ атакувала 2 цивільні судна біля українських портів у Чорному морі
14:33  09 січня
На вихідні Україну накриють сильні морози
09 січня 2026, 18:59

Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

09 січня 2026, 18:59
фото: Офіс Президента України
У складі Ставки Верховного Головнокомандувача відбулись зміни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на указ президента України.

До складу увійшли:

  • Боєв Сергій Сергійович – заступник Міністра оборони України;
  • Буданов Кирило Олексійович – Керівник Офісу Президента України;
  • Іващенко Олег Іванович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Водночас зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача було виведено С.Дейнеку.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, а саме 9 січня 2026 року.

Нагадаємо, 8 січня Володимир Зеленський змінив керівників чотирьох обласних військових адміністрацій. Йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Полтавську та Чернівецьку ОВА.

політика Україна Ставка Володимир Зеленський
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
