Зеленський оновив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на указ президента України.
До складу увійшли:
- Боєв Сергій Сергійович – заступник Міністра оборони України;
- Буданов Кирило Олексійович – Керівник Офісу Президента України;
- Іващенко Олег Іванович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Водночас зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача було виведено С.Дейнеку.
Указ набирає чинності з дня його опублікування, а саме 9 січня 2026 року.
Нагадаємо, 8 січня Володимир Зеленський змінив керівників чотирьох обласних військових адміністрацій. Йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Полтавську та Чернівецьку ОВА.
