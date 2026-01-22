21:17  21 січня
Антарктичну експедицію уперше очолить 31-річна українка
22:30  21 січня
"Я вже трохи втомилася": українська акторка чесно розповіла про коханців під час шлюбу
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
UA | RU
UA | RU
22 січня 2026, 07:36

Умєров розповів, з ким зустрічалася українська делегація в Давосі

22 січня 2026, 07:36
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що українська делегація під час участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі провела низку важливих зустрічей

Про це він написав у телеграм-каналі, передає RegioNews.

За його словами, разом із Давидом Арахамією та Олександром Камишіним вони зустрілися з представниками американської інвестиційної компанії BlackRock, однієї з найбільших у світі, яка залучена до планів відбудови та економічного відновлення України.

Окрім цього, Умєров мав переговори з прем'єр-міністрами Норвегії та Катару, а також із американськими представниками – Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

Основні теми обговорень – економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії. Партнерів поінформували про чергові російські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема ситуацію в Києві, де через удари мільйони людей залишилися без світла та тепла.

Як відомо, в понеділок, 19 січня, у швейцарському Давосі стартував 56-й Всесвітній економічний форум, який триватиме до 23 січня.

Захід зібрав близько 3000 учасників із понад 130 країн, включно з делегацією України, яка буде представлена на найвищому рівні. Серед ключових тем – геополітика, штучний інтелект та відбудова України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує зустрітись з українським колегою Володимиром Зеленським на полях економічного форуму у Давосі.

Раніше Трамп сказав, що Зеленський, а не Путін, гальмує потенційну мирну угоду. На запитання, чи зустрінеться він з президентом України на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Трамп відповів, що зустрінеться, але натякнув, що жодних планів поки що немає.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Давос США Умєров Рустем інвестори Віткофф форум зустрічі украинская делегация
Трамп назвав Путіна та Зеленського "дурнями"
21 січня 2026, 17:32
Мир в Україні не настане вже завтра, але ми рухаємося вперед, – Буданов
21 січня 2026, 13:33
Нідерланди виділять 23 млн євро на підтримку енергетики України
20 січня 2026, 21:57
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Замість $1 500 – до 8 років ув'язнення: у Києві затримали палія авто військового
22 січня 2026, 08:21
Бійка на ковзанці ВДНГ: поліція повідомила про підозру 27-річному киянину
22 січня 2026, 07:54
На Херсонщині через російські обстріли загинула одна людина, ще 6 – поранені
22 січня 2026, 07:50
Загарбники обстріляли чотири райони Дніпропетровщини: є пошкодження та постраждалі
22 січня 2026, 07:40
Російська армія втратила за добу в Україні майже 1100 військових
22 січня 2026, 07:23
Київ днями перейде на жорсткі, але прогнозовані графіки – Шмигаль
22 січня 2026, 07:16
Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю: пошкоджено "Епіцентр" та приватні будинки
22 січня 2026, 07:02
Дружина ексміністра МЗС Кулеби розповіла, як секс-іграшки можуть врятувати під час блекаута
21 січня 2026, 23:55
Український актор Назар Задніпровський зізнався, чому він не служить
21 січня 2026, 23:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »