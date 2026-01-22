Умєров розповів, з ким зустрічалася українська делегація в Давосі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що українська делегація під час участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі провела низку важливих зустрічей

Про це він написав у телеграм-каналі, передає RegioNews.

За його словами, разом із Давидом Арахамією та Олександром Камишіним вони зустрілися з представниками американської інвестиційної компанії BlackRock, однієї з найбільших у світі, яка залучена до планів відбудови та економічного відновлення України.

Окрім цього, Умєров мав переговори з прем'єр-міністрами Норвегії та Катару, а також із американськими представниками – Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

Основні теми обговорень – економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії. Партнерів поінформували про чергові російські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема ситуацію в Києві, де через удари мільйони людей залишилися без світла та тепла.

Як відомо, в понеділок, 19 січня, у швейцарському Давосі стартував 56-й Всесвітній економічний форум, який триватиме до 23 січня.

Захід зібрав близько 3000 учасників із понад 130 країн, включно з делегацією України, яка буде представлена на найвищому рівні. Серед ключових тем – геополітика, штучний інтелект та відбудова України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп планує зустрітись з українським колегою Володимиром Зеленським на полях економічного форуму у Давосі.

Раніше Трамп сказав, що Зеленський, а не Путін, гальмує потенційну мирну угоду. На запитання, чи зустрінеться він з президентом України на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Трамп відповів, що зустрінеться, але натякнув, що жодних планів поки що немає.