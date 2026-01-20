Нідерланди виділять 23 млн євро на підтримку енергетики України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Нідерланди оголосили про виділення додаткової допомоги Україні у розмірі 23 мільйонів євро. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку енергетичного сектору

Як передає RegioNews, про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, ці кошти буде спрямовано на фінансування закупівлі газу, терміновий ремонт електростанцій та постачання критично важливого енергетичного обладнання від нідерландських компаній, зокрема генераторів та кабелів.

"З урахуванням цього внеску загальний обсяг підтримки енергетики України від Нідерландів у 2026 році становитиме 133 млн євро", – зазначила глава Кабміну.

Як повідомлялось, у середу, 21 січня, у всіх регіонах будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Коли електроенергія з’являється за графіком, енергетики закликають споживати її ощадливо.