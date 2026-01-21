Трамп назвав Путіна та Зеленського "дурнями"
Якщо президент України Володимир Зеленський і російський лідер володимир путін не укладуть мирну угоду, це означає, що «вони дурні»
Як передає RegioNews, про це президент США Дональд Трамп сказав після свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
На думку американського лідера, настав момент, коли путін і Зеленський мають зустрітися й укласти угоду.
"Це стосується їх обох. Я знаю, що вони не дурні, але якщо вони не укладуть цю угоду, вони дурні. Тож я не хочу нікого образити, але вона мають дійти до угоди", – заявив Трамп.
Нагадаємо, Зеленський завтра зустрінеться із Трампом для обговорення мирного плану. Президенти України та США зустрінуться у Давосі.
