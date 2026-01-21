18:24  21 січня
Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
UA | RU
UA | RU
21 січня 2026, 17:32

Трамп назвав Путіна та Зеленського "дурнями"

21 січня 2026, 17:32
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Якщо президент України Володимир Зеленський і російський лідер володимир путін не укладуть мирну угоду, це означає, що «вони дурні»

Як передає RegioNews, про це президент США Дональд Трамп сказав після свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

На думку американського лідера, настав момент, коли путін і Зеленський мають зустрітися й укласти угоду.

"Це стосується їх обох. Я знаю, що вони не дурні, але якщо вони не укладуть цю угоду, вони дурні. Тож я не хочу нікого образити, але вона мають дійти до угоди", – заявив Трамп.

Нагадаємо, Зеленський завтра зустрінеться із Трампом для обговорення мирного плану. Президенти України та США зустрінуться у Давосі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп Путін Володимир Зеленський США Україна РФ політика мирна угода
Зеленський прокоментував можливість відправки українських військових до Гренландії
20 січня 2026, 16:09
Зеленський відреагував на справу щодо Тимошенко
20 січня 2026, 15:12
Зеленський призначив заступником командувача Повітряних сил експродюсера шоу Савіка Шустера
19 січня 2026, 21:37
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Зазнала ударів Нікопольщина: пошкоджено 3 будинки, авто та інфраструктуру
21 січня 2026, 18:52
Сполучених Штатів, на які ми раніше сподівалися і які інколи ідеалізовували, вже немає
21 січня 2026, 18:47
У Львові викрили розкрадання майже 2 мільйонів на медичних товарах
21 січня 2026, 18:35
Суд скасував домашній арешт Труханова: ексмер Одеси тепер під особистим зобов'язанням
21 січня 2026, 18:32
Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
21 січня 2026, 18:24
Цивільна дружина ексглави МЗС Кулеби порадила українцям зігріватися під час блекаутів інтимними іграшками
21 січня 2026, 17:50
У Краматорську росіяни атакували житловий сектор: одна жінка загинула, ще одна поранена
21 січня 2026, 17:46
Об’їзд ями закінчився трагедією: на Рівненщині водію загрожує до 8 років
21 січня 2026, 17:32
Викрадали людей і погрожували родичам: на Прикарпатті викрили банду, яка "вибивала" з людей неіснуючі борги
21 січня 2026, 17:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »