Трамп назвав Путіна та Зеленського "дурнями"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Якщо президент України Володимир Зеленський і російський лідер володимир путін не укладуть мирну угоду, це означає, що «вони дурні»

Як передає RegioNews, про це президент США Дональд Трамп сказав після свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

На думку американського лідера, настав момент, коли путін і Зеленський мають зустрітися й укласти угоду.

"Це стосується їх обох. Я знаю, що вони не дурні, але якщо вони не укладуть цю угоду, вони дурні. Тож я не хочу нікого образити, але вона мають дійти до угоди", – заявив Трамп.

Нагадаємо, Зеленський завтра зустрінеться із Трампом для обговорення мирного плану. Президенти України та США зустрінуться у Давосі.