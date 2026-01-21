Зеленський завтра зустрінеться із Трампом для обговорення мирного плану
Президент США Дональд Трамп планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським на полях економічного форуму у Давосі
Як передає RegioNews, про це американський лідер заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.
Нагадаємо, що днями Зеленський заявив про те, що не поїде на форум у Давос. Ці заяви пролунали після чергового російського удару по українській енергетиці.
Раніше Трамп сказав, що Зеленський, а не Путін, гальмує потенційну мирну угоду. На запитання, чи зустрінеться він з президентом України на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Трамп відповів, що зустрінеться, але натякнув, що жодних планів поки що немає.
