13:28  21 січня
На Кіровоградщині легковик зіткнувся з вантажівкою: загинули дві людини
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
21 січня 2026, 16:59

Зеленський завтра зустрінеться із Трампом для обговорення мирного плану

21 січня 2026, 16:59
фото: Associated Press
Президент США Дональд Трамп планує зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським на полях економічного форуму у Давосі

Як передає RegioNews, про це американський лідер заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Нагадаємо, що днями Зеленський заявив про те, що не поїде на форум у Давос. Ці заяви пролунали після чергового російського удару по українській енергетиці.

Раніше Трамп сказав, що Зеленський, а не Путін, гальмує потенційну мирну угоду. На запитання, чи зустрінеться він з президентом України на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Трамп відповів, що зустрінеться, але натякнув, що жодних планів поки що немає.

Дональд Трамп Володимир Зеленський політика Давос США Україна мирна угода
Мир в Україні не настане вже завтра, але ми рухаємося вперед, – Буданов
21 січня 2026, 13:33
21 січня 2026, 13:33
Буданов заявив, що Україна на шляху до "вирішення війни"
20 січня 2026, 20:40
20 січня 2026, 20:40
Зеленський прокоментував можливість відправки українських військових до Гренландії
20 січня 2026, 16:09
20 січня 2026, 16:09
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
На Закарпатті судитимуть групу за махінації з деревиною на понад 1,8 млн грн
21 січня 2026, 17:14
2025-й рік можна сміливо називати роком Дональда Трампа
21 січня 2026, 16:39
На окупованому Запоріжжі жінка після купівлі квартири пограбувала пенсіонера
21 січня 2026, 15:55
Трагічно загинув ексглава Укренерго
21 січня 2026, 15:39
У Львові чоловік ножем вбив свою сусідку
21 січня 2026, 15:35
На Львівщині прикордонники здали майже 50 літрів крові
21 січня 2026, 15:31
Новий очільник ГУР на передовій: Іващенко відвідав Запорізький фронт
21 січня 2026, 15:22
Ярослав Железняк: СБУ не відреагувала на запит щодо сонячних станцій Шурми
21 січня 2026, 15:01
У Києві судитимуть ділка за організацію втечі чоловіків до Румунії за $20 тисяч
21 січня 2026, 14:55
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
