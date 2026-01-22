Умеров рассказал, с кем встречалась украинская делегация в Давосе

Иллюстративное фото: из открытых источников

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе провела ряд важных встреч

Об этом он написал в телеграмм-канале, передает RegioNews.

По его словам, вместе с Давидом Арахамией и Александром Камышиным они встретились с представителями американской инвестиционной компании BlackRock, одной из крупнейших в мире, которая вовлечена в планы восстановления и экономического восстановления Украины.

Кроме того, Умеров имел переговоры с премьер-министрами Норвегии и Катара, а также с американскими представителями – Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом.

Основные темы обсуждений – экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности. Партнеров проинформировали об очередных российских обстрелах гражданской инфраструктуры, в том числе ситуации в Киеве, где из-за ударов миллионы людей остались без света и тепла.

Как известно, в понедельник, 19 января, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум, который продлится до 23 января.

Мероприятие собрало около 3000 участников из более чем 130 стран, включая делегацию Украины, которая будет представлена на самом высоком уровне. Среди ключевых тем – геополитика, искусственный интеллект и восстановление Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп намерен встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях экономического форума в Давосе.

Ранее Трамп сказал, что Зеленский, а не Путин, тормозит потенциальное мирное соглашение. На вопрос, встретится ли он с президентом Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп ответил, что встретится, но намекнул, что никаких планов пока нет.