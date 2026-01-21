Новий очільник ГУР на передовій: Іващенко відвідав Запорізький фронт

Фото: ГУР

Про це повідомила пресслужба ГУР, передає RegioNews.

Зазначається, що під час поїздки Іващенко провів спільну нараду з командувачем угруповання військ та командирами відповідних військових частин.

У ході зустрічі обговорили актуальне становище на полі бою, плани та наміри противника, а також визначили шляхи поглиблення взаємодії та координації всіх складових Сил оборони України, зокрема щодо посилення усіх видів розвідки.

У воєнній розвідці додали, що під час наради було приділено увагу:

збільшенню постачань новітніх технічних засобів розвідки;

підготовці розвідників відповідно до вимог сучасної війни.

Іващенко заслухав доповіді командирів військових частин ГУР МО України, залучених до бойових дій на Запорізькому фронті.

Також у ході візиту очільник ГУР зустрівся з керівництвом Запорізької обласної військової адміністрації, де обговорили пріоритети подальшої взаємодії для зміцнення українських оборонців та ефективної відсічі російським загарбникам.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський повідомив, що новим керівником Головного управління розвідки став Олег Іващенко

У цей же день глава держави запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. У свою чергу, Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.