13:28  21 січня
На Кіровоградщині легковик зіткнувся з вантажівкою: загинули дві людини
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
21 січня 2026, 15:22

Новий очільник ГУР на передовій: Іващенко відвідав Запорізький фронт

21 січня 2026, 15:22
Фото: ГУР
Новий очільник ГУР МО України генерал-лейтенант Олег Іващенко здійснив робочу поїздку на Запорізький фронт

Про це повідомила пресслужба ГУР, передає RegioNews.

Зазначається, що під час поїздки Іващенко провів спільну нараду з командувачем угруповання військ та командирами відповідних військових частин.

У ході зустрічі обговорили актуальне становище на полі бою, плани та наміри противника, а також визначили шляхи поглиблення взаємодії та координації всіх складових Сил оборони України, зокрема щодо посилення усіх видів розвідки.

У воєнній розвідці додали, що під час наради було приділено увагу:

  • збільшенню постачань новітніх технічних засобів розвідки;
  • підготовці розвідників відповідно до вимог сучасної війни.

Іващенко заслухав доповіді командирів військових частин ГУР МО України, залучених до бойових дій на Запорізькому фронті.

Також у ході візиту очільник ГУР зустрівся з керівництвом Запорізької обласної військової адміністрації, де обговорили пріоритети подальшої взаємодії для зміцнення українських оборонців та ефективної відсічі російським загарбникам.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський повідомив, що новим керівником Головного управління розвідки став Олег Іващенко

У цей же день глава держави запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. У свою чергу, Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.

війна фронт ГУР Олег Іващенко робоча поїздка Запорізька область розвідники
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
