На Львівщині через підпал сухої трави повністю згорів будинок

Фото: Східницька селищна рада

У четвер, 12 березня, у Східниці сталася пожежа через підпал сухої трави. Загорівся старий закинутий будинок, у якому тривалий час ніхто не проживав

Про це повідомила Східницька селищна рада, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, вогонь поширився з сухостою на господарську будівлю.

До ліквідації пожежі були залучені працівники ДСНС та місцевого пожежно-рятувального підрозділу селища Підбуж.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати сусідній житловий будинок, проте закинута будівля згоріла повністю.

Рятувальники наголошують, що підпал сухої трави є надзвичайно небезпечним і може призвести до масштабних пожеж, знищення майна та загрози для життя людей.

Підпал сухої трави в Україні: що загрожує порушникам

Адміністративна відповідальність

Підпал сухої трави, луків, пасовищ або залишків рослинності карається штрафом.

Для громадян: від 3 000 до 6 000 грн. Для посадових осіб: від 15 000 до 21 000 грн.

Штраф зростає, якщо пожежа завдала шкоди майну або природі.

Кримінальна відповідальність

Якщо підпал призвів до знищення майна, шкоди життю або здоров’ю людей, передбачене позбавлення волі від 2 до 10 років (залежно від тяжкості наслідків).

Нагадаємо, протягом 11 березня рятувальники Львівщини успішно ліквідували 95 пожеж. Зокрема, у Львівському районі в селі Новий Яричів горіла суха трава на площі 100 кв.м. На згарищі рятувальники виявили тіло чоловіка 1970 року народження.