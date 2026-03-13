На Львівщині через підпал сухої трави повністю згорів будинок
У четвер, 12 березня, у Східниці сталася пожежа через підпал сухої трави. Загорівся старий закинутий будинок, у якому тривалий час ніхто не проживав
Про це повідомила Східницька селищна рада, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, вогонь поширився з сухостою на господарську будівлю.
До ліквідації пожежі були залучені працівники ДСНС та місцевого пожежно-рятувального підрозділу селища Підбуж.
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати сусідній житловий будинок, проте закинута будівля згоріла повністю.
Рятувальники наголошують, що підпал сухої трави є надзвичайно небезпечним і може призвести до масштабних пожеж, знищення майна та загрози для життя людей.
Підпал сухої трави в Україні: що загрожує порушникам
- Адміністративна відповідальність
Підпал сухої трави, луків, пасовищ або залишків рослинності карається штрафом.
- Для громадян: від 3 000 до 6 000 грн.
- Для посадових осіб: від 15 000 до 21 000 грн.
Штраф зростає, якщо пожежа завдала шкоди майну або природі.
- Кримінальна відповідальність
Якщо підпал призвів до знищення майна, шкоди життю або здоров’ю людей, передбачене позбавлення волі від 2 до 10 років (залежно від тяжкості наслідків).
Нагадаємо, протягом 11 березня рятувальники Львівщини успішно ліквідували 95 пожеж. Зокрема, у Львівському районі в селі Новий Яричів горіла суха трава на площі 100 кв.м. На згарищі рятувальники виявили тіло чоловіка 1970 року народження.