Ілюстративне фото: pixabay

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Підозру отримали четверо фахівців: колишній інженер Баранівської філії "Лісів України", помічник лісничого Явненського лісництва та лісопатолог підприємства "Київлісозахист",

Фігуранти організували схему незаконної рубки лісу. Вони підробляли службові документи для одержання лісорубних квитків, вказуючи у них неправдиві дані про нібито ураження дерев шкідниками.

Насправді ж під виглядом санітарної рубки, посадовці планували знищити здорові сосни на території Явненського лісництва.

За оцінками експертів, незаконна рубка 178 дерев за цією схемою могла завдати державі збитків на понад 1,8 млн грн.

Чотирьом фігурантам оголосили підозру у замаху на незаконну порубку лісу та службовому підробленні (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 366 КК України).

