Підробляли документи, щоб рубати здорові дерева: на Житомирщині оголосили підозру посадовцям лісгоспу

Ілюстративне фото: pixabay
Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом посадовцям лісових господарств

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Підозру отримали четверо фахівців: колишній інженер Баранівської філії "Лісів України", помічник лісничого Явненського лісництва та лісопатолог підприємства "Київлісозахист",

Фігуранти організували схему незаконної рубки лісу. Вони підробляли службові документи для одержання лісорубних квитків, вказуючи у них неправдиві дані про нібито ураження дерев шкідниками.

Насправді ж під виглядом санітарної рубки, посадовці планували знищити здорові сосни на території Явненського лісництва.

За оцінками експертів, незаконна рубка 178 дерев за цією схемою могла завдати державі збитків на понад 1,8 млн грн.

Чотирьом фігурантам оголосили підозру у замаху на незаконну порубку лісу та службовому підробленні (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 366 КК України).

Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть директора лісгоспу, який замість відновлення лісу засіяв землі пшеницею. Фігуранту загрожує до 5 років позбавлення волі.

09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
