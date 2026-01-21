10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
09:30  21 січня
Синів просто на очах: в Дніпрі чоловік ледь не помер через невідомий хімікат
07:24  21 січня
Золоті зливки у шкарпетках та ланцюжки у молитовнику: буковинські митники затримали двох жінок
21 січня 2026, 11:55

Вирви, потрощені покрівлі та ангари: росіяни вдарили по будинках та підприємствах у Запоріжжі

21 січня 2026, 11:55
Фото з відкритих джерел
У вівторок, 20 січня, російська армія атакувала Запорізьку область. В області місцевий бізнес вже рахує збитки

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Відомо, що внаслідок атаки ворога постраждали три підприємства в Кушугумській громаді Запорізького району. Крім того, росіяни завдали авіаційного удару по території громади. Постраждали і житлові будинки, і місцеві підприємства: на місцях "прильотів" суттєві руйнування: вирви, потрощені покрівлі та ангари.

"Місцевий бізнес продовжує працювати, підтримувати економіку громади, забезпечувати робочі місця та допомагати людям. Попри це, ворог нищить цивільні підприємства”, – зазначили в селищній раді.

Нагадаємо, російські війська не припиняють обстріли Дніпропетровщини, завдаючи ударів по житлових кварталах і інфраструктурі Нікопольського району. Нещодавно під вогнем опинилися кілька громад.

обстріли окупанти Запорізька область
