Вирви, потрощені покрівлі та ангари: росіяни вдарили по будинках та підприємствах у Запоріжжі

У вівторок, 20 січня, російська армія атакувала Запорізьку область. В області місцевий бізнес вже рахує збитки

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Відомо, що внаслідок атаки ворога постраждали три підприємства в Кушугумській громаді Запорізького району. Крім того, росіяни завдали авіаційного удару по території громади. Постраждали і житлові будинки, і місцеві підприємства: на місцях "прильотів" суттєві руйнування: вирви, потрощені покрівлі та ангари.

"Місцевий бізнес продовжує працювати, підтримувати економіку громади, забезпечувати робочі місця та допомагати людям. Попри це, ворог нищить цивільні підприємства”, – зазначили в селищній раді.

Нагадаємо, російські війська не припиняють обстріли Дніпропетровщини, завдаючи ударів по житлових кварталах і інфраструктурі Нікопольського району. Нещодавно під вогнем опинилися кілька громад.