20:49  12 березня
Завтра в Україні прогнозують суху, сонячну і теплу погоду
20:11  12 березня
У Харкові 6 дітей провалились під кригу
19:25  12 березня
В Одесі люди можуть залишитись без питної води
UA | RU
UA | RU
13 березня 2026, 00:50

Інфляція в Україні прискорилась: що стало дорожче, а що подешевшало

13 березня 2026, 00:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні інфляція протягом восьми місяців поступово сповільнювалась. Стало відомо, як це вплинуло на ціни

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Якщо порівнювати із січнем 2026 року, інфляція на споживчому ринку становила 1%, але проти лютого 2025 року – аж 7,6%. При цьому вартість продуктів харчування та безалкогольних напоїв зросла на 1,4%.

Овочі подорожчали на 13%. Водночас фрукти, продукти переробки зернових, яйця, риба, хліб, макаронні вироби, соняшникова олія, яловичина, молоко й безалкогольні напої подорожчали на 6,1 – 0,4%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,2%, а на паливо й мастила – на 3,3%. Мобільний зв'язок зріс у ціні на 9,1%.

На 4,1 – 0,3% знизилися ціни на м'ясо птиці, свинину, цукор, масло, сало, кисломолочну продукцію, сири. Також подешевшали одяг (на 3%) та взуття (на 2,2%), а також проїзд у залізничному пасажирському транспорті – на 2,2%.

Нагадаємо, раніше в Україні через початки активних продажів зі сховищ подешевшала морква. Минулого тижня в середньому фермери пропонують моркву за цінами 8-14 гривень за кілограм.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни економіка
Що в Україні буде з цінами на яйця перед Великоднем
11 березня 2026, 23:55
В Україні суттєво впали ціни на овочі: що стало дешевше
11 березня 2026, 23:35
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба одружується
13 березня 2026, 01:35
На Київщині потяг на смерть збив чоловіка
12 березня 2026, 22:55
Киянин замовив вбивство тещі через гроші, які вона збирала на житло його дітям
12 березня 2026, 22:48
У Житомирі попрощалися із командиром 39-ї бригади тактичної авіації Олександром Довгачем
12 березня 2026, 21:12
У Дніпрі загорівся житловий будинок: жінка згоріла заживо
12 березня 2026, 20:55
Завтра в Україні прогнозують суху, сонячну і теплу погоду
12 березня 2026, 20:49
Хотів знайти роботу: на Прикарпатті "роботодавець" пограбував чоловіка
12 березня 2026, 20:15
У Харкові 6 дітей провалились під кригу
12 березня 2026, 20:11
Графіки відключень на 13 березня: коли будемо без світла у п’ятниця
12 березня 2026, 19:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Анатолій Амелін
Всі блоги »