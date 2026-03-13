Інфляція в Україні прискорилась: що стало дорожче, а що подешевшало

Фото з відкритих джерел

В Україні інфляція протягом восьми місяців поступово сповільнювалась. Стало відомо, як це вплинуло на ціни

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Якщо порівнювати із січнем 2026 року, інфляція на споживчому ринку становила 1%, але проти лютого 2025 року – аж 7,6%. При цьому вартість продуктів харчування та безалкогольних напоїв зросла на 1,4%.

Овочі подорожчали на 13%. Водночас фрукти, продукти переробки зернових, яйця, риба, хліб, макаронні вироби, соняшникова олія, яловичина, молоко й безалкогольні напої подорожчали на 6,1 – 0,4%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,2%, а на паливо й мастила – на 3,3%. Мобільний зв'язок зріс у ціні на 9,1%.

На 4,1 – 0,3% знизилися ціни на м'ясо птиці, свинину, цукор, масло, сало, кисломолочну продукцію, сири. Також подешевшали одяг (на 3%) та взуття (на 2,2%), а також проїзд у залізничному пасажирському транспорті – на 2,2%.

