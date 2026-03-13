Українські війська просунулися на заході Запорізької області – ISW

Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Українські підрозділи досягли успіхів на Оріхівському напрямку фронту в Запорізькій області

Про це пише "Справжнє" із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW), передає RegioNews.

За оцінками експертів, геолоковані відео від 10 березня свідчать, що українські війська просунулися на південний схід від Новоданилівки, неподалік Оріхова.

Упродовж 11-12 березня російські війська безуспішно атакували позиції українських захисників поблизу Степногірська, Магдалинівки, Новоданилівки та Степового.

Аналітики ISW додають, що 12 березня окупанти продовжили наступальні операції на Гуляйпільському напрямку (схід області), проте досягти успіху їм не вдалося.

Ситуація на Оріхівському напрямку. Мапа: understandingwar.org

Нагадаємо, під час наступу на Олександрівському напрямку Силам оборони вдалося звільнити майже всю територію Дніпропетровщини, яка була захоплена військами РФ. За даними військових, під час весняної кампанії пріоритетними напрямками для росіян будуть залишатись Покровський, Олександрівський та Запорізький напрямки.