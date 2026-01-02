14:10  02 січня
Понад половина українців проти будь-яких територіальних поступок – опитування
13:13  02 січня
На Рівненщині 18-річний керманич без посвідчення збив підлітка
10:36  02 січня
У Києві чоловік побив бабусю та батька чавунною сковорідкою
UA | RU
UA | RU
02 січня 2026, 15:03

Буданов підтвердив призначення: очолив Офіс Президента України

02 січня 2026, 15:03
Читайте также на русском языке
Фото: "Українська правда"
Читайте также
на русском языке

Кирило Буданов повідомив, що прийняв пропозицію Президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Глави держави

Про це він написав Telegram-каналі, передає RegioNews.

За словами Буданова, він продовжує служити Україні та розглядає посаду керівника Офісу Президента як ще один рубіж відповідальності перед державою.

"Для мене це честь і відповідальність – в історичний для України час зосередитись на критично важливих питаннях стратегічної безпеки нашої держави", – сказав він.

Буданов подякував Президенту за довіру, а також висловив вдячність бойовим побратимам і команді Головного управління розвідки Міністерства оборони України за спільну роботу.

"Наше завдання залишається незмінним – бити ворога, захищати Україну та працювати задля досягнення справедливого миру", — зазначив він.

Що відомо про Кирила Буданова

Кирило Олексійович Буданов народився 4 січня 1986 року в Києві.

Про його дитинство та шкільні роки майже нічого не відомо. Немає інформації у відритих джерелах і про те, хто такі батьки Буданова та чим вони займаються.

Сам Кирило Олексійович в одному з інтерв’ю розповідав, що планував пов’язати життя з розвідкою та військовою службою ще з раннього віку.

Ще до початку повномасштабного вторгнення Буданов особисто брав участь у багатьох висадках на території тимчасово окупованого Криму.

На підвищення Кирило Буданов пішов у 2020 році, коли став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України. А вже незабаром 5 серпня у віці 34 років обійняв посаду начальника ГУР Міністерства оборони України.

На початку повномасштабної війни, у квітні 2022 року, Буданову присвоїли звання генерала-майор.

Більше про нового керівника ОП читайте за посиланням.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.

Раніше було названо, хто є основним претендентом на посаду очільника ОП. Зокрема, йшлося про першого віцепрем’єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федоров.

Окрім того, за інформацією джерел, серед інших реальних кандидатів на посаду голови ОП також називали міністра оборони Дениса Шмигаля, голову ГУР Кирила Буданова та заступника глави ОП з воєнних питань Павла Палісу.

За даними джерел, рішення щодо кандидатури було майже остаточним, однак президент продовжував зважувати свій вибір майже цілий місяць.

Читайте також: Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
призначення Офіс президента посада Буданов Килило ГУР Зеленський Володимир
Нардеп: кадрові рішення сьогодні торкнуться не лише ОП
02 січня 2026, 14:33
Зеленський звільнив ще одного топчиновника
31 грудня 2025, 18:48
Зеленський визначився з новим керівником Офісу президента
30 грудня 2025, 18:53
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Момент прильоту ракети у Харкові потрапив на відео
02 січня 2026, 16:20
Стало відомо, хто може очолити ГУР після Буданова
02 січня 2026, 16:05
Удар по Харкову: дві ракети влучили у житлові будинки, триває рятувальна операція
02 січня 2026, 15:40
Ворог вдарив по житловому будинку в центрі Харкова: є постраждалі
02 січня 2026, 14:47
Нардеп: кадрові рішення сьогодні торкнуться не лише ОП
02 січня 2026, 14:33
Понад половина українців проти будь-яких територіальних поступок – опитування
02 січня 2026, 14:10
Офіс Президента очолить Кирило Буданов
02 січня 2026, 13:45
На Рівненщині 18-річний керманич без посвідчення збив підлітка
02 січня 2026, 13:13
Ситуація у Покровську: ворог намагається накопичити сили для штурму Гришиного
02 січня 2026, 12:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »