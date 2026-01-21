ЗСУ ліквідували за добу майже 1200 окупантів і 70 ворожих артсистем
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували 1170 російських окупантів, вісім танки, десять бронемашини та 70 артсистем ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 21.01.26 орієнтовно склали:
Як повідомлялось, росіяни намагаються оточити ще одне місто на Харківщині. Йдеться про місто Вовчанськ.

