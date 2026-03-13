Андрій Білецький. Фото: wikipedia

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Затриманий російський агент, який готував прицільний ракетно-бомбовий удар по локації українського генерала в зоні бойових дій. Щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужбісти завербували оператора БпЛА із іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області.

За даними СБУ, фігурант намагався отримати інформацію про час та місце прибуття генерала ЗСУ на позиції свого з’єднання.

Для збору розвідданих агент використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати "грифовану" інформацію у колег по службі.

Одночасно з цим фігурант мав "злити" окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл.

СБУ викрила російського "крота" ще на початковому етапі його шпигунської діяльності. Після цього поетапно задокументувала його контакти з росіянами та убезпечила локації відповідних Сил оборони.

На фінальному етапі спецоперації агента затримали на території гарнізону. У нього вилучили смартфон, з якого він тримав зв’язок з окупантами.

В СБУ розповіли, що російськими спецслужбісти завербували фігуранта через його колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює на РФ. Для конспірації зв’язку з ворогом агент регулярно видаляв повідомлення з листування.

"Кроту" оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

