12:55  13 березня
В Одесі сімейний лікар продавав інвалідність за долари
10:29  13 березня
На Полтавщині автівка перекинулась на дах: водій загинув
09:04  13 березня
На Львівщині через підпал сухої трави повністю згорів будинок
UA | RU
UA | RU
13 березня 2026, 11:55

СБУ затримала російського агента, який готував ліквідацію командира Третього армійського корпусу Білецького

13 березня 2026, 11:55
Читайте также на русском языке
Андрій Білецький. Фото: wikipedia
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України запобігла спробам РФ ліквідувати командира 3-го армійського корпусу Сил оборони Андрія Білецького

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Затриманий російський агент, який готував прицільний ракетно-бомбовий удар по локації українського генерала в зоні бойових дій. Щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужбісти завербували оператора БпЛА із іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області.

За даними СБУ, фігурант намагався отримати інформацію про час та місце прибуття генерала ЗСУ на позиції свого з’єднання.

Для збору розвідданих агент використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати "грифовану" інформацію у колег по службі.

Одночасно з цим фігурант мав "злити" окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл.

СБУ викрила російського "крота" ще на початковому етапі його шпигунської діяльності. Після цього поетапно задокументувала його контакти з росіянами та убезпечила локації відповідних Сил оборони.

На фінальному етапі спецоперації агента затримали на території гарнізону. У нього вилучили смартфон, з якого він тримав зв’язок з окупантами.

В СБУ розповіли, що російськими спецслужбісти завербували фігуранта через його колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює на РФ. Для конспірації зв’язку з ворогом агент регулярно видаляв повідомлення з листування.

"Кроту" оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ запобігла новій спробі росіян вчинити теракт у Рівному. Ворожого агента затримали "на гарячому", коли він заклав саморобну бомбу біля кав’ярні в центральному парку міста.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ліквідація СБУ убивство затримання замах агент рф російські агенти Третій армійський корпус Андрій Білецький
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
На надувних матрацах через Дністер: на Вінниччині троє чоловіків намагалися дістатися Молдови
13 березня 2026, 14:25
На Кіровоградщині колишній командир і троє військових привласнили понад 620 тис. грн
13 березня 2026, 14:16
У Києві затримали ділка, який за $10 тисяч оформив виїзд за кордон під виглядом священнослужителя
13 березня 2026, 13:51
Командир із заступником "загубили" 25 мільйонів на деревині для військових
13 березня 2026, 13:50
Замість п'яти – четверо: член угорської делегації відмовився їхати до України через страх мобілізації
13 березня 2026, 13:49
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
13 березня 2026, 13:30
На Київщині чоловік торгував бойовими гранатами
13 березня 2026, 13:25
В Одесі сімейний лікар продавав інвалідність за долари
13 березня 2026, 12:55
Здавав дрони в ломбард: на Одещині затримали начальника складу військової частини
13 березня 2026, 12:47
Росіяни атакували рейсовий автобус на Харківщині: загинув водій
13 березня 2026, 12:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Всі публікації »
Віктор Таран
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »