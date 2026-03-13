Фото: wikipedia

В четвер, 12 березня, у Луцьку зафіксували перший рекорд максимальної температури повітря від початку року. Повітря прогрілося до +17,7°C

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології, передає RegioNews.

"За даними спостережень метеостанції, 12 березня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +17,7° С", – йдеться у повідомленні.

Показник суттєво перевищив попередній максимум для цього дня. Рекорд тримався 25 років – у 2001-му температура становила +15,6°C.

Нагадаємо, 13 березня в Україні буде сухо, сонячно, тепло. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +12…+17 градусів.